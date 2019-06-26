親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力

2019-06-26 12:15聯合報 記者林孟潔╱即時報導

媒體人吳子嘉6年前撰文稱前總統馬英九收受頂新魏家逾十億政治獻金，馬認為名譽受侵害，提告求償300萬並登報道歉，一審判吳應賠償180萬元，並在四大報登報道歉，二審則改判賠償180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉，最高法院判吳應在3家電子報道歉確定，但賠償部分發回更審。高院更一審今天開庭，雙方均委任律師出庭，

吳子嘉主張，請求廢棄一審賠償180萬元的判決，駁回第一審之訴；他的委任律師指出，根據最高法院發回意旨，建請法官考量馬英九是國家元首，有較高自清能力，以及吳子嘉並非故意侵害名譽，另已確定部分經諸多媒體大肆報導，也已經回復馬英九的名譽。

馬英九委任律師則說，公眾人物和一般人的自清能力並無差別，因為現今自媒體興盛，現代人接收資訊方式不再限於平面或電視媒體，反而方便使用自媒體傳輸訊息。另外，吳子嘉查證內容均和他的言論無關，顯見吳是故意侵害馬的名譽權。

馬英九的律師說，政治人物或一般民眾針對貶損的言論，都只能說明自身立場，而無法自清，需要經過法院判決澄清事實真相。依照民法規定，名譽權受到侵害除請求回復名譽外，也可以請求非財產上賠償，如今馬英九所受非財產上損失，尚未平復。他說，吳子嘉近年來有很多侵害名譽權的官司，而因為吳子嘉名下已經沒有任何財產，民事判決對他而言沒有拘束力。

吳子嘉律師表示，吳子嘉目前尚未履行判決確定的部分，而即使吳子嘉名下沒有登記財產，也不代表他沒有資力。法官則希望吳子嘉能盡快履行已判決他在電子報道歉，庭末諭知候核辦。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題撰寫文章，內容提到『馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」 、「2012的總統大選後期...魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」等語。

馬英九認為，吳子嘉的言論不實，已經侵害他的名譽權，且吳無法說明在報導之前有何合理依據，或是否已盡查證義務，故要求吳賠償300萬元，並在四大報登報道歉。

一審認為，從檢方簽結的資料來看，馬英九沒有具體犯罪事證，吳提供的資料可信度薄弱，認為吳未經查證就發表言論，確實導致馬的名譽受損，判賠180萬元，並在四大報登報道歉。

二審則認為，吳子嘉在發表言論前無法證明有合理查證，故有重大過失、輕率、疏忽，而侵害馬的名譽，故判賠180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉。

最高法院指出，吳子嘉確實侵害馬英九的名譽，而一審認為吳是「故意」侵害馬的名譽，二審則認為吳是「重大過失」，程度上有所差別，卻仍判決賠償180萬元，原判決未說明詳細理由，發回更審。另道歉部分，因一、二審判決已有不同，最高法院也認同原判決，因此駁回上訴。

馬英九。本報資料照片
馬英九。本報資料照片
分享
吳子嘉。本報資料照片
吳子嘉。本報資料照片
分享

吳子嘉馬英九政治獻金
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

影／豪宅放千萬柏金包遭竊 警48小時內全數追回

2019-06-26 11:12

帶武士刀無罪？是警方「超嘔」還是又一次違法濫權？

2019-06-26 13:17

受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33

戴口罩爬進國中教室偷錢 竊賊因耳垂特徵被認出判6月

2019-06-26 11:12

7月1日新制汽車酒駕罰12萬 警：仍有民眾心存僥倖

2019-06-26 10:38

菜園養雞被咬死 翁設陷阱誤殺鄰居狗違動保法

2019-06-26 10:22

胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18

遭酒駕男撞到失語醫判永遠無法回復 檢建請從重量刑

2019-06-26 09:35

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

心情不好！班長夜會女兵 將大門維安拋諸腦後

2019-06-25 20:42

破解磁吸夾娃娃機 玩家遭控竊盜獲不起訴

2019-06-25 19:55

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51

男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17

員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11

禮儀師私下販售服務 法院依背信罪判有罪

2019-06-25 16:38

國片導演林清介提告求償 超過時效判敗訴

2019-06-25 15:40

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

揮手就被當妨害公務現行犯 員警證詞矛盾被法院打臉

2019-06-25 14:58

佯稱唱歌卻載去摩鐵 法院認定大叔無強迫性侵判無罪

2019-06-25 14:55

家族企業掌門人毆死4歲兒 二審輕判7年2月

2019-06-25 13:49

倉庫過度用電冒大火消防員殉職 印度籍老闆遭判刑確定

2019-06-25 13:49

15歲少女失身男友教串供 「說妳自己DIY弄破的」

2019-06-25 13:43

她遭男友前岳母辱罵「不要臉」 提告後法官發現案情不單純

2019-06-25 11:44

徵信公司抓姦偷裝GPS追蹤器 被判妨害祕密

2019-06-25 11:40

「鍋具女王」菲姐討生活基金 二審改判前男友免付

2019-06-25 11:32

太累誤觸大腿？工程師遭控性騷擾不起訴

2019-06-25 11:23

懷疑前妻和兒子「不倫戀」 夫剪刀刺死2人無期徒刑定讞

2019-06-25 11:07

「注意一下腳筋」 朱雪璋遭控誣告網友二審獲判無罪

2019-06-25 11:01

衛材業務員投資股票失利 侵占貨款2161萬判3年

2019-06-25 10:40

陸軍上兵偽造在學證明 免除夜間加油勤務被訴

2019-06-25 10:29

撿到鑽戒送派出所竟被弄丟 迷糊員警反而救了他

2019-06-25 10:27

毆人後丟包醫院致死 2男重判9年

2019-06-25 10:25

酒駕最重可判無期7月上路 基警舉牌莫「杯聚」成悲劇

2019-06-25 10:24

惡男涉嫌性侵前女友 宣稱分手砲被法官打臉

2019-06-25 09:50

影／警廣報路況補充冷笑話 交警「蔡八郎」成空中網紅

2019-06-25 09:34

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54
看更多

熱門文章

5個月洗錢6億！八年級生繳7百萬換回藍寶堅尼超跑

2019-06-25 14:57

冒用韓國瑜幕僚身分欲竊取國政會講稿 高雄市府今報警

2019-06-26 10:53

影／沒同理心...狠心主人拿「高壓水槍」洗狗 毛孩哀嚎全都錄

2019-06-25 21:12

獨／中部縣市傳偵查佐酒駕 拒測遭警方扣車開單

2019-06-25 21:32

影／台南刑大偵查佐劉三榮公祭 鄰居：凶嫌該判死刑

2019-06-26 09:56

台南永康傳父攜2童燒炭輕生 孩童到院前無呼吸心跳

2019-06-26 07:38

男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17

不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57

性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」

2019-06-26 11:51

母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34

花蓮獨木舟底遭挖洞 17名遊客差點回不來

2019-06-26 12:17

早餐店喝到「嘎抓」紅茶超崩潰 阿姨：不然再送你一杯

2019-06-25 20:39

幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05

員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11

胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18

肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07

心情不好！班長夜會女兵 將大門維安拋諸腦後

2019-06-25 20:42

15歲少女失身男友教串供 「說妳自己DIY弄破的」

2019-06-25 13:43

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51

誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力

2019-06-26 12:15

拖延酒測得逞 依警目測起訴他

2019-06-26 00:09

西屯區民宅2樓傳火警 兩人輕傷送醫

2019-06-25 17:16

受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33

台南父攜兩童輕生 5歲男童搶救仍不治

2019-06-26 08:47

妻20多萬私房錢藏拖把水桶遭夫誤丟 警火速尋回

2019-06-25 16:10

影／豪宅放千萬柏金包遭竊 警48小時內全數追回

2019-06-26 11:12

揮手就被當妨害公務現行犯 員警證詞矛盾被法院打臉

2019-06-25 14:58

倉庫過度用電冒大火消防員殉職 印度籍老闆遭判刑確定

2019-06-25 13:49

帶劍遭法警攔下 一看竟是中正劍

2019-06-26 11:44

最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26

禮儀師私下販售服務 法院依背信罪判有罪

2019-06-25 16:38

練跑誤闖國道 史瓦帝尼馬拉松跑者被開罰

2019-06-26 11:15

婦開車上山恍神撞山壁 翻車受困被救出

2019-06-25 14:58

夫妻感情不睦 「暫時分手」釀悲劇

2019-06-26 13:06

尹衍樑小舅子在美國離婚 前妻提告要求2700萬元財產

2019-06-26 12:32

家族企業掌門人毆死4歲兒 二審輕判7年2月

2019-06-25 13:49

魟魚毒刺傷漁工 黑鷹送醫

2019-06-26 00:03

佯稱唱歌卻載去摩鐵 法院認定大叔無強迫性侵判無罪

2019-06-25 14:55

遭酒駕男撞到失語醫判永遠無法回復 檢建請從重量刑

2019-06-26 09:35

北市女子輕生急救中 家屬透露有產後憂鬱情形

2019-06-25 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top