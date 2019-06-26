誣馬英九收頂新錢 吳子嘉律師：元首有較高自清能力

2019-06-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



媒體人吳子嘉6年前撰文稱前總統馬英九收受頂新魏家逾十億政治獻金，馬認為名譽受侵害，提告求償300萬並登報道歉，一審判吳應賠償180萬元，並在四大報登報道歉，二審則改判賠償180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉，最高法院判吳應在3家電子報道歉確定，但賠償部分發回更審。高院更一審今天開庭，雙方均委任律師出庭，

吳子嘉主張，請求廢棄一審賠償180萬元的判決，駁回第一審之訴；他的委任律師指出，根據最高法院發回意旨，建請法官考量馬英九是國家元首，有較高自清能力，以及吳子嘉並非故意侵害名譽，另已確定部分經諸多媒體大肆報導，也已經回復馬英九的名譽。

馬英九委任律師則說，公眾人物和一般人的自清能力並無差別，因為現今自媒體興盛，現代人接收資訊方式不再限於平面或電視媒體，反而方便使用自媒體傳輸訊息。另外，吳子嘉查證內容均和他的言論無關，顯見吳是故意侵害馬的名譽權。

馬英九的律師說，政治人物或一般民眾針對貶損的言論，都只能說明自身立場，而無法自清，需要經過法院判決澄清事實真相。依照民法規定，名譽權受到侵害除請求回復名譽外，也可以請求非財產上賠償，如今馬英九所受非財產上損失，尚未平復。他說，吳子嘉近年來有很多侵害名譽權的官司，而因為吳子嘉名下已經沒有任何財產，民事判決對他而言沒有拘束力。

吳子嘉律師表示，吳子嘉目前尚未履行判決確定的部分，而即使吳子嘉名下沒有登記財產，也不代表他沒有資力。法官則希望吳子嘉能盡快履行已判決他在電子報道歉，庭末諭知候核辦。

吳子嘉2014年10月15日在美麗島電子報以「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」為標題撰寫文章，內容提到『馬團隊在總統競選期間 ，曾收了頂新魏家逾10億的政治獻金」、「 吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」 、「2012的總統大選後期...魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾10億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」等語。

馬英九認為，吳子嘉的言論不實，已經侵害他的名譽權，且吳無法說明在報導之前有何合理依據，或是否已盡查證義務，故要求吳賠償300萬元，並在四大報登報道歉。

一審認為，從檢方簽結的資料來看，馬英九沒有具體犯罪事證，吳提供的資料可信度薄弱，認為吳未經查證就發表言論，確實導致馬的名譽受損，判賠180萬元，並在四大報登報道歉。

二審則認為，吳子嘉在發表言論前無法證明有合理查證，故有重大過失、輕率、疏忽，而侵害馬的名譽，故判賠180萬元，並在美麗島電子報等3家媒體的網路電子報道歉。