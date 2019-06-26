性侵被害人不想讓胡睿兒緩刑 他恐「坐定了」

2019-06-26 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子雙人團體「Under Lover」成員胡睿兒被控在夜店撿屍性侵，台北地院依乘機性交罪判胡2年徒刑，他不服而上訴，台灣高等法院今判上訴駁回。胡一直希望能獲緩刑，但被害人只透過社工說「不會出庭」，沒替他求情，若三審定讞，胡將入獄服刑。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，妻子是女藝人「蛇姬」林采緹，去年生下兒子。2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，於翌日1點，被害人也和朋友到夜店喝酒，她和胡睿楷一同飲酒、跳舞、聊天。3點多時，胡睿楷和被害人一起到地下一樓中控收發室後方的梯間平台，女方不勝酒力，癱趴在胡睿楷身上。

胡睿楷見狀，趁女子酒醉不能抗拒，想要性交，但他怕被人發現，便將女子拉往後方的電梯間，性交得逞；胡逕自離去。早上4點半時，水電工發現衣衫不整的女子躺臥在地上，隨即報警，並將女子送醫。警方調閱監視錄影畫面、詢問女子，發現她遭侵害。

胡睿兒對犯罪事實坦承不諱，涉犯刑法乘機性交罪。胡在案發前兩小時才結識被害人，兩人就共舞、聊天、喝酒，胡因「一時失慮」而宣洩私欲，檢察官起訴後2個月，胡就以40萬元和被害人達成調解。北院認為胡有悔意，被害人也表示「不再追究」，北院認為若依乘機性交罪最低刑(3年)科刑，有過苛的情況，因此依刑法59條減刑。