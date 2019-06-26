帶劍遭法警攔下 一看竟是中正劍

2019-06-26 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹溫姓調解委員與友人相約泡茶，他帶著一把收藏的「中正劍」，興致沖沖準備和友人分享，不過溫男忽然接獲通知，跑去法院簽送文件，忘記將劍取出，導致在安檢門遭法警攔下，被依違反社維法送辦；由於雙面經開鋒的的刀需要列案造冊登記，目前警方也在調查這把劍是否為違禁品。

經查，溫男兩天前協助完成一件案件達成和解後，與竹北友人相約泡茶，他途中到法院簽送文件，卻忘了將放在背包中、約38公分的「中正劍」取出，導致過安檢門時被法警攔下。

法警一看，這把劍疑是黃埔軍校的創校之劍，劍柄上還刻有「仁民愛物」四字的「中正劍」，雖然劍身上因歲月有鏽蝕，開封後仍十分銳利，立刻要求溫男將劍繳交，溫男也遭警方帶回，依違反社維法移法辦。

據了解，「中正劍」是民國時期蔣介石贈給其黃埔學生、得力部將及有功人員的隨身短劍。劍柄上刻有「仁民愛物」、「校長蔣中正」等字樣，因此有中正劍之稱。只是，在早期北伐、抗日戰爭時有部分軍人以此劍自刎殉國，因此該劍也有「自殺劍」之稱。現在則是有許多玩家拿來收藏，市價約3至5萬元。