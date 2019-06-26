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受不了女嬰哭鬧「倒頭栽」摔死她 保母判刑13年

2019-06-26 11:33聯合報 記者林孟潔╱即時報導

示意圖／ingimage
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台南市保母林郁琇前年受不了翁姓女嬰不斷哭鬧，情緒失控抓起女嬰的雙腳，以「倒頭栽」的方式甩動，最後故意鬆手讓女嬰摔落地面，頭部重創送醫急救仍不治。一、二審依故意對兒童犯傷害致死罪判刑13年，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林郁琇是領有專業執照的保母，2016年12月起負責照顧1歲4個月大的女嬰，隔年1月女嬰被送到她家後，一如以往哭鬧不休，她見丈夫進嬰兒房安撫未果，隨後進房關心，但女嬰持續啼哭，她情緒失控抓起女嬰雙腳，二度以頭下腳上的方式甩動，再放回嬰兒床上，女嬰仍哭鬧不止。

林郁琇最後完全失控，再度以手抓住女嬰雙腳，「倒頭栽」方式舉起女嬰，之後故意鬆開右手，讓女嬰從高處墜落，頭部撞擊鋪有軟墊的地面，女嬰意識昏迷。她和丈夫見狀打電話通知女嬰父母，將女嬰送至奇美醫院急救，但1個月多後女嬰仍身亡。

林郁琇偵查時坦承犯行，供稱是想教訓女嬰才故意鬆手；但她在法院審理時改口否認犯罪，辯稱她只是想讓女嬰安靜，才會抓起女嬰，未料腳步踉蹌，不小心讓女嬰頭部撞到地板，她不是故意的。

法官根據相關鑑定報告、證人說詞等，認定林郁琇犯罪事證明確，一審依傷害致死罪判刑13年，但她認為判刑過重提起上訴，台南高分院二審認為，她在審理期間主動賣掉房子，將錢賠償給女嬰父母，雖然最後仍未獲對方諒解，但原審未審酌此部分有瑕疵，故撤銷原判決，仍維持一審刑度，判13年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

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