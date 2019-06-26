戴口罩爬進國中教室偷錢 竊賊因耳垂特徵被認出判6月

2019-06-26 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



黃姓男子1年多前摸黑駕駛轎車到學甲國中附近停放，隨即步行自該校側門進入，並以學校置放該處鋁梯攀爬至教學大樓2樓，侵入該樓層導師辦公室，破壞蔡姓老師辦公室抽屜，竊取學生補助款及班費4萬多元，經警方調查，鎖定黃所為，他辯稱嫌犯戴口罩，認證據不充分，然而，檢警比對時間及嫌犯身材，甚至點出其耳垂不同一般人下垂，而是往內凹、呈直角特徵，當庭勘驗後，認與監視器畫面相符，認黃犯竊盜罪，處6月徒刑，可上訴。

判決指出，106年9月20日22時30分竊賊從學校側門進入校園，頭戴帽子，攜帶一只黑色包包，身高略低於校園圍牆；稍晚23時52分從學校側門離開校園，23時57分學校側門外停放的轎車開啟車門後關上車門，發動後迴轉駛離。警方以車追人找到黃。

黃辯稱，法律要有證據佐證，即便警方有證據，但是證據不足，也不能認定是他做的，警方出示照片給他看，嫌犯帶著口罩，嫌犯口罩脫下來，嘴型跟他一模一樣嗎，「我認為證據不充分」。

院方審理時，他表示，當天有經過該處，他去訪友，他知道對方住七股，對方欠他錢。他有停在學甲國中校門口，當天就在那邊等欠他錢的人，等了1、20分鐘，在車上抽完菸他就走了，他就開車去佳里找朋友。因此，院方認監視器翻拍照片中學校門口的嫌疑人為黃無疑。同時，函詢學甲國中學測量南側門的高度，顯示南側門高174公分、圍牆則為188公分，推知進入校內的竊嫌身高應低於174公分，與黃身高172公分不相違背。

尤其，監視畫面中嫌犯的耳朵，有不同於一般人的顯著特徵，即耳垂下端部分，明顯往內凹，並非常人的自然下垂；經法官當庭勘驗黃耳垂下方，同是往內凹、呈直角，並非一般人下垂方向。