夜店撿屍性侵案 胡睿兒二審仍判刑2年

2019-06-26 11:10 中央社 記者蕭博文台北26日電



藝人胡睿兒被控撿屍性侵案，一審判刑2年。案經上訴，二審台灣高等法院今天駁回上訴，仍判刑2年，還可上訴。

全案緣於，胡睿兒去年6月在台北市信義區一家夜店飲酒而結識被害女子，2人離開夜店到大樓樓梯間時，女子酒醉癱軟，趴在胡睿兒身上，胡睿兒見女子酒醉無力反抗，乘機性交得逞。

一審台北地方法院審理期間，胡睿兒以新台幣40萬元與被害人和解，但法官審酌被害人未完全原諒等因素，判胡睿兒2年徒刑，不給緩刑。

案經上訴，高院認為，原審論罪量刑並無不當，今天駁回上訴，仍判胡睿兒2年有期徒刑。