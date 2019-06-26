胡睿兒夜店「撿屍」性侵 高院維持2年刑

2019-06-26 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子雙人團體「Under Lover」成員胡睿兒被控在夜店撿屍性侵，遭檢方起訴，他辯稱是合意性交，但台北地院依乘機性交罪判胡2年徒刑。台灣高等法院今判上訴駁回，胡仍得上訴。

29歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，妻子是女藝人「蛇姬」林采緹，去年生下兒子。2018年6月16日深夜11點左右，胡到台北市信義區夜店「Klash」消費，被害女子與2名親友17日清晨1點也進入夜店，女子在舞池跳舞時，認出胡睿兒，與親友主動與胡搭訕，之後一群人就到吧檯VIP區各自喝一杯龍舌蘭烈酒，被害人與胡再返舞池共舞。

檢察官指控，凌晨3點許，胡睿兒與被害人離開夜店到地下一樓中控室後方的樓梯間平台，女子因酒醉癱軟趴在胡的身上，胡見狀，用手將女子身體撐起、放倒，讓她躺臥在地，從後方將她的短裙掀起、內褲拉開。胡擔心被人發現，再將女子拉到電梯間，從她身體後側性侵得逞。

被害人事後報案，檢警調閱監視器畫面，鎖定胡查辦。胡否認性侵，辯雙方都有喝酒，還一度表示被害人曾在舞池中摸他等；不過檢警勘驗監視畫面，再根據被害人外陰部採集到胡殘留的DNA等事證，採信女方指控。胡性侵案一審被判決有罪後，也影響另件毒品案的緩起訴處分，檢方去年11月撤銷胡的緩起訴，依毒品罪起訴，台北地院4月依施用二級毒品罪判胡2月徒刑，得易科罰金。