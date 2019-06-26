遭酒駕男撞到失去語言能力 醫院：永遠無法回復

2019-06-26 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓男子去年8月5日喝了2瓶啤酒騎車上路，在十字路口不慎撞上李姓騎士，害他頭部重創，緊急送醫雖撿回一命，卻喪失語言功能、平衡受損，且永遠無法回復，檢方認為陳犯嫌明確，偵查過程經通緝才到案說明，態度難認良好，偵結依公共危險罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

檢警調查，陳男（39歲）當天早上7點多在大溪慈湖路段和朋友喝了2瓶啤酒，下午2點多騎機車經過康莊路、金城路沒有交通號誌巷口時，不慎撞上右側行駛而來的李姓騎士，雙方均人車倒地，其中李頭部受到重創，緊急送醫搶救撿回一命，陳經抽血換算呼氣酒測值每公升0.44毫克。

經過長期治療，李仍因爲顱內出血合併腦中線移位、顱骨骨折，呈現語言能力喪失、活動平衡受損的重大難治傷害，醫院也證稱，李雖然沒有生命危險疑慮，但因為受傷腦組織功能影響，永遠無法回復。

檢方訊時，陳也坦承犯行，且有現場監視器畫面、警方交通事故調查報告佐證，認定本件事故發生，陳酒駕行為和李重傷結果，具有相當因果關係。

檢方認為，陳當時明顯已經處於不能安全駕駛狀態，卻能騎車上路，經過無交通號誌路口時，也沒有減速慢行，違反注意義務程度重大，更造成李語言能力喪失、平衡受損等嚴重傷害。