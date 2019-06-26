母親車禍死亡 同住女兒獲判撫慰金是住外地兒子2倍

2019-06-26 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市黃姓女子走斑馬線通過仁一路時，被劉姓男子駕車撞擊傷重不治。黃女3名子女訴請劉男賠償同額精神撫慰金，基隆地院審理後酌減判准，並以女兒與母親同住基隆照料起居，2名兒子成家後住在外地，判決女兒可獲賠的撫慰金約是兒子的2倍。全案可上訴。

判決指出，劉男前年12月1日晚間7點多駕駛轎車，沿基隆市愛一路往中正路方向行駛，經喜豬橋頭右轉仁一路時，劉男疑緊跟前方車輛疏於注意，轉彎時車頭撞上走在斑馬線的黃女。

黃女被捲入劉男右前車輪拖行一段距離，直到劉男停車排隊欲進入停車場時，後方目擊肇事經過的周姓駕駛告知劉撞到人，路人再合力抬起劉男車輛，救出黃女送醫急救。醫師檢查發現她胸腹內出血、多處骨折及擦挫傷，最後疑因顱內出血、多重器官創傷性損傷死亡。

檢方偵結起訴劉男，基隆地院刑事庭認定劉未禮讓走在斑馬線的黃女，今年3月依過失致死罪判刑1年。黃女3名子女提起民事附帶賠償，各向劉男求償喪葬費10萬元、精神撫慰金200萬元，合計630萬元；扣除已領取強制責任險200萬元，3人各求償143萬3333元。

民事庭法官以劉男承認過失肇事，黃女3名子女提出殯葬業者開立統一發票、香舖收據、寺廟感謝狀等證據，且劉男對金額無異議，依目前社會辦理喪葬情形金額合理，3人求償30萬元喪葬費判准。