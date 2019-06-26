翁國彥：用「米蟲」諷刺退休軍公教 這種行為必須譴責

2019-06-26 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



大法官昨天分別完成公務員、教師年改言詞辯論，立委林德福表示，政府無視軍公教爭取退休權利，任由職業對立、社會紛擾，年改可討論，但不應溯及退休人員。全國公務人員協會理事長李來希質疑「適足生活」定義抽象，像軍人與公教的樓地板差了5千，「同樣吃米長大為何不同」。政務委員林萬億質疑，怎能寄託2300百萬人增稅來撥補4、50萬人的退休金。

聲請人林德福指出，去年年改上路，國庫減少支出140億，但政府卻舉債4年4千2百億做前瞻計畫「亂花」，軍公教不服氣。

聲請人代理人蔡進良律師表示，釋字525號解釋提到法治國原則，這攸關法律明確性、信賴保護，年改涉及的優惠存款就與財產權、信賴保護原則有關；退休金也牽涉到服公職權、平等權；停止就任或再任私立學校職務且每月支領薪酬超過法定基本工資的受規範對象領受月退休金，也侵害平等、工作與財產權。律師鄧民治認為，釋字717號解釋對降低公保養老給付優惠存款金額案作合憲性解釋，應作變更解釋。

行政院和考試院指出，公務人員退休及撫卹制度原是由政府編列預算的全額支付恩給制，後來因國人餘命延長、退休人數增加，再加上退休金也跟著公務員薪俸調高而升高，政府財政壓力日增，1995年7月起，退休金準備責任制從恩給制轉換為儲金制，並由政府與公務人員共同成立公務人員退休撫卹基金支應退撫基金。

但半世紀以來，國人平均餘命增加18歲，公務員自願退休比例也偏高，退休年齡偏低、人數激漲，年輕世代承受沉重的負擔，退撫基金若不即時化解財務危機，將危及退休制度。公退制度具代際重分配效果，政府的給予能力受國民總體生產所限，面對少子化、高齡化人口結構變遷，立法者建立公務人員退休法律制度，應衡酌國家財力、人口結構變遷，非固定不變。

聲請人推薦李來希當鑑定人。李說，應負最終給付責任的是國家或政府，不是退撫基金，當基金賺錢時「沒人分到一毛錢」，政府應以誠信立國，有的人8、90歲被改革，連抗爭的能力都沒有。他說，政府一再強調「適足生活保障」，但這定義抽象，像是軍改後樓地板為3萬8990元，公、教則是3萬3140元，何以有差別？

關係機關代理人、副教授范文清說，改革有多元目的，考量包括健全財務、世代正義、永續發展，公務員改革後的所得替代率最終仍有六成，較各國平均高，未違反誠信原則；退撫制度須迅速改革，否則會破產，政府除了要照顧公務員，也要照顧一般老百姓，用稅收手段來填補虧損有疑義。

再昨天下午的教改言詞辯論部分，關係機關代理人翁國彥表示，「公平」是不要讓未來世代實際支配的所得越來越少，不能「過度保護」舊制或對他們「保護不足」，要讓他們過「適足」有尊嚴的生活；「永續」是要視國家財力、條件改變來調整。