不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



蘇姓女子被控去年9 月12日到台南市某診所要掛號進行復健，抱怨前晚因接近診所下班時被拒絕掛號後，情緒失控，涉嫌持手機錄下物理師替病患治療過程。台南地院法官認為，蘇女無端側錄醫護人員治療過程，嚴重侵害醫療人員與病患權益，依違反醫療法，判處徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，蘇姓女子被控去年9 月11日至台南市一家診所要掛號進行復健，因接近診所下班時間，不滿櫃台人員拒絕她掛號後，向櫃台人員及醫師咆哮、謾罵，蘇女行為因未涉及妨礙執行醫療業務，獲南檢不起訴。

翌日下午2點多，蘇女到同一診所掛號時，向櫃檯人員抱怨昨晚掛號情形，情緒失控，櫃台人員見狀即退掛號，蘇不滿持行動電話對櫃台人員錄影後，自櫃台走入診所後方治療區，蘇女將行動電話持至林姓物理治療師面前，朝林臉部及其治療行為錄影，經林請她不要朝他臉部錄影，蘇女拒絕繼續錄影，涉嫌妨害林執行醫療業務，經在旁等候病患出言要蘇不要朝林錄影後，蘇女轉而攝錄病患並與其他病患爭執，經警據報前來處理法辦、起訴。