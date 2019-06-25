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不滿診所要下班前掛號被拒 女子錄影看診過程被判刑

2019-06-25 22:57聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

蘇姓女子被控去年9 月12日到台南市某診所要掛號進行復健，抱怨前晚因接近診所下班時被拒絕掛號後，情緒失控，涉嫌持手機錄下物理師替病患治療過程。台南地院法官認為，蘇女無端側錄醫護人員治療過程，嚴重侵害醫療人員與病患權益，依違反醫療法，判處徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，蘇姓女子被控去年9 月11日至台南市一家診所要掛號進行復健，因接近診所下班時間，不滿櫃台人員拒絕她掛號後，向櫃台人員及醫師咆哮、謾罵，蘇女行為因未涉及妨礙執行醫療業務，獲南檢不起訴。

翌日下午2點多，蘇女到同一診所掛號時，向櫃檯人員抱怨昨晚掛號情形，情緒失控，櫃台人員見狀即退掛號，蘇不滿持行動電話對櫃台人員錄影後，自櫃台走入診所後方治療區，蘇女將行動電話持至林姓物理治療師面前，朝林臉部及其治療行為錄影，經林請她不要朝他臉部錄影，蘇女拒絕繼續錄影，涉嫌妨害林執行醫療業務，經在旁等候病患出言要蘇不要朝林錄影後，蘇女轉而攝錄病患並與其他病患爭執，經警據報前來處理法辦、起訴。

法官以蘇女並非病患，也不是接受治療病患家屬，未經林姓物理治療師同意，無端對林治療過程側錄，嚴重侵害醫療人員與病患權益，依違反醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪，量處其刑。

蘇姓女子未經醫護人員同意，涉嫌持手機錄下物理師替病患治療過程。台南地院依違反醫療...
蘇姓女子未經醫護人員同意，涉嫌持手機錄下物理師替病患治療過程。台南地院依違反醫療法，判處徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。圖/本報資料照片
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