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幼女慘遭酷刑致左腎萎縮 還被棍刺下體狼父遭重判

2019-06-25 21:05聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿郎」因4歲女兒習慣便溺在褲中，即對女兒以熱水淋身、菸蒂燙、電擊、老虎鉗夾指頭、手腳踹打幼女，致幼女全身傷痕累累，左腎萎縮無法復原，還以棍子刺下體性侵害，台中地院依傷害、重傷害、強制性交等罪將他重判12年。可上訴二審。 

「阿郎」（化名）坦承對女兒施以熱水淋身、菸蒂燙、抓癢耗子打身體、或以手腳猛力踹打，但否認以老虎鉗夾女兒手指、腳指，也否認以電蚊拍電擊女兒。

不過「阿郎」的妻子在警詢時稱丈夫對幼女電擊、鉗夾指頭，但在檢察官偵訊，在丈夫在場情形下，即改稱未看到丈夫拿老虎鉗或電蚊拍傷害女兒，法官從被害人額頭被電擊的傷痕、以及手指、腳指甲損傷、多處血塊、甚至發黑，認定「阿郎」的妻子在維護丈夫。

「阿郎」也否認以異物戳幼女下體，但法官查出幼女下體有陳舊性裂傷，被害人也證稱父親拿棍子刺尿尿的地方、用棍子打尿尿的地方很多次。

判決書指出，「阿郎」是幼女的生父，因不滿幼女尚未習成正常如廁習慣，屢次便溺在褲中，即於2017年5月、6月、10月間，在住處以熱水淋身、菸蒂燙身體、以抓癢耗子打身體、以老虎鉗夾手指及腳指、以電蚊拍電擊、或以手腳猛力踹打。

致幼女頭、臉、頸、胸、手、及下體，多處2、3度燙傷，顏面、右耳、軀幹、四肢及會陰部新舊瘀傷，腹部腫脹、胸腔積水、外傷性乳糜腹水、骨盆骨折、及左腎難以復原的重傷害。

「阿郎」還於2017年3月底起至同年6月12日止，在住處以不詳異物強行插入幼女下體，致被害人下體有陳舊性傷痕。

至2017年6月12日，社工前往「阿郎」家訪視，發現被害幼女全身有明顯外傷，帶被害人至醫院就醫驗傷，並通報警方處理。法官審酌「阿郎」身為被害人之父，未能善盡照顧之責，反施以暴力酷刑，造成被害人身心難以抹滅的鉅傷，予以判重刑。

男子「阿郎」因4歲女兒未養成如廁習慣便溺在褲中，即施以酷刑，致幼女全身傷痕累累，...
男子「阿郎」因4歲女兒未養成如廁習慣便溺在褲中，即施以酷刑，致幼女全身傷痕累累，左腎萎縮無法復原，還以棍子刺下體性侵害，台中地院強制性交等罪將他重判12年。圖／本報資料照
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