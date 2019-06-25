肇逃害高雄女二度被撞捲車底 男開車躲半天落網

2019-06-25 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄林姓女子今天凌晨走路穿越新興區復興路、八德路口，慘遭轎車涉嫌衝撞，沒想到駕駛下車察看一下，就開車逃逸；時隔僅20秒，林女二度遭撞卡在計程車底，造成全身骨折重傷。新興分局警方依車牌追緝，今傍晚5點多於三民區鼎力陸橋邊查獲該車，將駕駛古姓男子帶回偵辦，擬依肇逃罪函送法辦。

警方起初質疑38歲古姓男子涉酒駕，不過古被查獲時待在車內休息，警方上前沒有聞到酒味，帶回派出所後，呼氣酒測值也為零；不排除查找車內是否有違禁品，也盼古姓男子還原事發經過，釐清真正肇逃原因。

警方查出，32歲林姓女子今年凌晨3點52分徒步走在復興路上，往北要穿越八德路口，一輛同向轎車欲左轉卻發生擦撞，但當時轎車駕駛下車察看，竟馬上返回車內、調頭離去。

時隔不到20秒，另一輛計程車接在後方，也從復興路要左轉八德路，疑未看清楚也撞上林女，更使她卡在車底左側，民眾見狀趕緊出來幫忙，並和警消一起抬起計程車幫助林女脫困。