最大保麗龍廠爆經營爭議 兄遞狀禁弟開董事會

2019-06-25 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



全球最大保麗龍廠「見龍化工」創辦人廖有章過世，2個兒子爆家產爭議，老大廖振鐸認為以弟弟廖文鐸為首的和橋實業掌控集團造成虧損，今天向台北地院遞狀聲請定暫時狀態假處分，禁止由弟弟和母親登記董事的三龍公司指派他以外的人參加和橋董事會，法院受理，分案審查。

對於廖振鐸提假處分聲請案，廖文鐸在另起相關訴訟中抗辯，稱英屬維京群島法院2011年8月底已裁定母親是唯一股東暨臨時性遺產管理人，三龍股東會才會解任哥哥的董事職務。

廖振鐸聲請定暫時狀態假處分外，另發出一封「致和橋全體股東」公開信，指自從父親過世、到他接手時，公司有將近1.7億元的淨利，弟弟利用三龍公司選任的董監事獲取和橋與子公司經營權至今，最高曾虧損4700萬元，今年才賺4300萬元。

廖振鐸質疑弟弟重用假律師進行各種訴訟，另出售台北市衡陽路、博愛路的辦公室、高雄見龍化工舊廠房土地，相關不動產交易未說明清楚，他聲請假處分目的是期望本次股東會全面改選後，能取回和橋經營權，日後將重整公司、回歸正常營運。