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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

酒駕加重處罰7月1日上路 逃避酒測及申訴恐將增加 　

2019-06-25 18:51聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣酒駕肇事案件仍居高不下，從7月1日起，酒駕違規除加重罰則外， 更要針對同車處罰，警方預期可發揮遏阻效果，但也擔心罰則加重後，拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及執勤員警安全，除加強教育訓練外，相關執勤設施及執法程序也要更完備。

依彰化縣警察局統計，彰化縣在106年發生的酒駕肇事案件共787件，造成3死538人受傷，去年則有855件造成2死542人受傷，今年到目前有399件造成1死258人受傷，顯見酒駕肇事依然嚴重。

不過，道路交通管理處罰條例修法加重酒駕違規處罰，從7月1日生效，包括汽車駕駛人酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元，對機車駕駛人仍維持1萬5000元到9萬元；原本拒絕酒測罰鍰是9萬元，新規定提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元，以及吊扣駕照延長、致人傷亡將沒入車輛等規定。

其中，最引人注意的是新增連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客處600元至3000罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。慢車駕駛人拒絕接受酒測可罰2400元。

彰化縣警察局交通隊組長蕭汝上說，由於酒駕違規或拒絕酒測都要加重處罰，雖然多少可遏止酒駕行為，但相對地，駕駛人酒駕後，遇警盤查則可能強行通過攔檢點，危及員警安全，除加強員警教育訓練及安全維護設施。

此外，因採取重罰，申訴及行政訴訟案件勢必增加，因此警方在執法時必須更嚴謹，程序要更完備。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

從7月1日起，酒駕違規將加重罰則， 警方擔心拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及...
從7月1日起，酒駕違規將加重罰則， 警方擔心拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及執勤員警安全，除加強教育訓練外，相關執勤設施及執法程序也要更完備。本報資料照片
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從7月1日起，酒駕違規將加重罰則， 警方擔心拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及...
從7月1日起，酒駕違規將加重罰則， 警方擔心拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及執勤員警安全，除加強教育訓練外，相關執勤設施及執法程序也要更完備。本報資料照片
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從7月1日起，酒駕違規將加重罰則， 警方擔心拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及執勤員警安全，除加強教育訓練外，相關執勤設施及執法程序也要更完備。本報資料照片
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從7月1日起，酒駕違規將加重罰則， 警方擔心拒檢及申訴、訴訟案件會增加，甚至危及執勤員警安全，除加強教育訓練外，相關執勤設施及執法程序也要更完備。本報資料照片
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酒駕警察
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