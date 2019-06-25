男子自刻印章詐領基市府租金補助 得手6次18萬8400元

2019-06-25 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市朱姓男子本來想向張姓友人租房子，事後因故未租成，竟自己刻張姓友人的印章，再偽造房屋租賃契約書，向市府都發處承辦人員申請租金補貼，從99年開始，共詐得18萬8400元，張姓男子去年5月要把房子地價稅變更為自用住宅用地，才發現住宅遭人申報承租而報警。

朱男因偽造文書等案件，經檢察官提起公訴，基隆地方法院表示，朱男偽造私文書罪，共6罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日，換算下來為12萬元。但信他無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，緩刑3年，以啟自新。

朱姓男子以同樣手法，騙取市府准予核發自99年7月至99年11月、100年1月至100年12月、101年1月至102年1月、105年1月至105年12月、106年1月至107年1月、107年2月至107年5月，每月3600元之租金補貼，共計新臺幣18萬8400元。