員警隔著馬路舉發違規 法官：眼神沒交流不算數

2019-06-25 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名蔡姓男子因為在人行道騎機車被員警舉發開罰，繳完罰款後又收拒檢逃逸罰單，得再繳1萬元罰款、記違規點數5點和參加交通安全講習；事後，他發現舉發員警是在30米大馬路對面的人行道舉發，提告主張沒看到員警示意，2人眼神沒有接觸交流，不算拒檢逃逸，要求撤銷罰單，新北地院今天判他勝訴。

判決指出，蔡男去年12月26日傍晚騎車行經台北市重慶北路三段時，因為把機車騎上人行道，所以引起警方注意而被開罰，但他不服員警舉發拒檢逃逸，提告撤銷罰單訴訟。

蔡男主張員警密錄器未拍到違規事實，事發當時也未聽到員警吹哨，沒看到員警有比手勢，更何況當時雙方相隔一條大馬路，縱使員警有比手勢，中間還有其他用路人經過擋住，所以才會直接通過。他痛批員警做法是以個人主觀意見做有罪推定，如同「先射箭、再畫靶」，無法讓人心服口服。

法庭上，舉發員警反駁用路人在道路上行駛應該要隨時注意周遭狀況，不能說沒有看到或聽到就繼續駕駛。但是，法官問員警「有跟蔡男眼神接觸嗎」，員警回答「沒有」，法官再問員警有無吹哨和吹哨用意，員警雖回答有，但目的是「提醒民眾下車」。