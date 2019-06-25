移民署擴大自行到案30日截止 半年成效1.5萬人

2019-06-25 17:57 中央社 台北25日電



擴大自行到案專案30日截止，移民署今天表示，自1月起迄今共查處逾期外來人口2萬4258人，其中自行到案者計1萬5608人，成效較去年同期近翻倍成長，7月起將加重處罰。

移民署今天發布新聞稿表示，針對逾期外來人口，今年1月起至6月30日推動擴大自行到案專案，6月30日晚間12時主動至移民署所屬專勤隊、服務站（上班時間）、國境事務大隊或其他治安機關自行到案者，都可適用減免處罰措施。

不過，專案結束後，7月1日凌晨零時起將依現有法令規定辦理，逾期外來人口無法再享有專案期間的減免處罰待遇。

移民署署長邱豐光表示，移民署自1月起辦理一次性的擴大自行到案專案，採取寬嚴並濟方式，期間內自行到案者，免收容且繳交罰鍰採最低額新台幣2000元，且減免管制來台期間。

邱豐光指出，自今年1月起迄今共計查處逾期外來人口2萬4258人；其中，自行到案者為1萬5608人，成效較去年同期成長近百分之百。

他呼籲，民眾身邊若有逾期停（居）留的外籍親友，趕緊鼓勵其於6月30日前向移民署自行到案。

移民署擴大自行到案專案至6月30日止，專案結束後，不論是自行到案或查獲到案的逾期對象，都會加重處罰。