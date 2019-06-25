妻藏20多萬私房錢夫誤丟 警方3小時火速尋回

2019-06-25 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄黃姓男子昨凌晨3點多誤將越南籍妻子黎女藏在拖把水桶的私房錢丟棄，昨近中午時跑向住家鄰近派出所求助。警方與他分頭調閱監視器後，員警依靠經驗判斷，鎖定撿拾資源回收物的董姓婦人，並帶著黃男到董婦家，找回遺失的20多萬元。

高雄市警察局小港分局表示，昨天約近中午11點多時，黃男匆忙跑進漢民派出所內報案，向警方請求調閱監視器畫面。員警林進中覺有異，仔細詢問下得知，原來黃男大意將妻子放在壞掉水桶內準備回家鄉蓋房子的20多萬元丟棄，昨聽聞妻子坦承後，2人跑到家門口查看，發現被撿拾資源回收的婦人撿走。

漢民所員警得知後，請求黃男先回到宏平路住家向鄰居調閱監視器尋找婦人身影，警方則在派出所內調閱路口監視器畫面。15分鐘後，黃男帶著鄰居家的監視器畫面回到派出所。

警方看監視器畫面，發現一名撿拾資源回收婦人，車輛後方掛滿回收物品，其中有大量袋裝寶特瓶，依據經驗推測出這名婦人應與商店有合作關係，會定時向商家收取，逐一詢問黃男住家鄰近商店後，果然得到撿拾資源回收的董婦資訊。