佯稱唱歌卻載去摩鐵 法院認定大叔無強迫性侵判無罪

2019-06-25 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



50歲的蔡姓男子被女網友指控性侵，佯稱說要去唱KTV，實際卻把人帶到汽車旅館，然後趁昏睡之際下手，但他矢口否認犯行，堅稱是對方先抱住他，沒有強迫，案經新北地院審理，今天獲判無罪。全案可上訴。

判決指出，蔡男是透過交友網站認識女網友，前年9月約唱歌，見面就前往新北某處汽車旅館，不過因為不會使用房間設施，二人改成看電視和聊天，直到相繼入睡。後來，女網友醒來時就發現蔡男壓在他身上，自己正在被侵犯，因此指控蔡男性侵。

法院審理時，蔡男否認犯案，堅稱自己在追求女網友，事前曾向女網友求歡，但當時因對方拒絕就罷手，事後是對方睡覺時主動抱住他，他再次詢問對方意見後，2人才進一步發生性關係，直到對方說要上廁所就結束，過程大約2、3分鐘。

法院調閱2人對話紀錄，女網友曾對蔡男說「你強迫我」，蔡男回答「我是情不自禁好不好」，當女網友再說「我反抗不了」、「我力氣沒你大」，蔡男也反駁「你這樣抱著我，我是男人內」等語；對此，蔡男辯稱對話的「強迫」是指追求交往一事，並非性關係，說法最後獲法院採信。