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家族企業掌門人毆死4歲兒 二審輕判7年2月

2019-06-25 13:49聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄麥姓父親前年疑似不滿4歲的兒子不服從妻子管教，涉痛打教訓，還腳踹兒子撞書櫃，他發現兒子沒有意識、陷入昏迷才趕緊抱著開車送醫，不過幼子仍因肝臟破裂及腹腔出血等重傷，急救宣告不治；由於麥當時在急診室就向員警承認失手打兒子，高雄高分院二審仍輕判7年2月徒刑，可上訴。

判決指出，麥姓男子（34歲）負責掌管家族漁業公司，結婚育有1女、1子，不過2017年12月10日下午2點多時，他看見兒子不聽從母親管教，一氣之下動手教訓，徒手猛毆兒子，也不顧妻子攔阻，更激動地用腳踹，害兒子往前倒猛撞上書櫃。

不料兒子臉色逐漸不對勁，嘴唇發紫，身體還顫抖站不太穩，意識陷入昏沉。麥將兒子抱到浴室沖水仍沒反應，趕緊抱到車上，火速載去醫院急診。

麥的兒子送抵高市聯合醫院時已失去生命跡象，院方雖急救至當天下午4點多，仍然宣告不治；醫院懷疑虐童轉報警方到場，經相驗解剖發現，兒子頭頸部、身上多處鈍力傷，體內肝臟破裂，大量腹腔內出血，才導致休克死亡，明顯是受外力致死。

麥姓男子在警方抵達第一時間，當場表示「不小心失手傷了兒子」；全案審理時，麥的律師也稱他罹憂鬱症，情緒管理與衝動行為控制力較低，加上他長期照顧妻子及兩個小孩，累積壓力才導致憾事；案發後麥也懊悔無法入睡。

不過合議庭將麥姓男子送鑑定，報告顯示他案發時辨識行為能力沒受影響，當下發現兒子不對勁還會帶去急診，和一般人差不多，也發現麥姓男子之前就曾以手掌用力拍兒子背部，留下大片瘀青，顯見他不只一次有逾越合理管教手段。

一審合議庭考量，麥的家人證稱他下班後全心照顧家人，社工訪視深入了解，因這個兒子是長子、長孫，麥期望特別高，且平時並無暴力或凌虐傾向，減輕判7年2月徒刑。全案上訴後，高雄高分院維持一審看法，維持原判。

高雄麥姓男子疑似不滿4歲兒子不服妻子管教，出手毆打致昏迷，他緊急將兒子載去醫院仍...
高雄麥姓男子疑似不滿4歲兒子不服妻子管教，出手毆打致昏迷，他緊急將兒子載去醫院仍急救不治，高雄高分院二審判7年2月徒刑，可上訴。圖與本案無關。圖／本報資料照
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