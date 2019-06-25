倉庫過度用電冒大火消防員殉職 印度籍老闆遭判刑確定

2019-06-25 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



位於新北市泰山區的某家具倉庫6年前發生大火，閃燃造成2名消防員殉職，印度籍廠房老闆海瑞士因自延長線上過度使用電器，導致電線短路引發火災，一審依公共危險罪判4月徒刑，案經上訴，高等法院今天維持一審判決，判海瑞士4月徒刑確定，得易科罰金。

判決書指出，海瑞士2012年開始承租廠房放置展示沙發、桌椅、水晶燈等家具和藝術品，但他在廠房二樓夾層的延長線上過度使用電器，隔年7月6日下午1時許電線短路起火，因倉庫內堆滿木製家具，火勢迅速延燒；三間連棟鐵皮屋工廠約五百坪廠房頓時陷入火海，直到隔天凌晨近1時才被撲滅。

然而，新北市消防局泰山分隊隊員陳奕睿、彭祥億衝入火場破門尋找起火點時，未料倉庫內突然「閃燃」，造成火場坍塌鋼梁壓住兩人，被發現已回天乏術。

海瑞士在法院審理時否認有過失。一審認為，根據現場目擊者說法、照片及相關鑑定報告，廠房內部電源配線在天花板上縱橫交錯，且插座上多有接電器，天花板上還有水銀燈、日光燈、投射燈和抽風扇等，地面也有延長線街電風扇或其他電器用品，明顯過度使用電源。