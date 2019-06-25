15歲少女失身男友教串供 「說妳自己DIY弄破的」

2019-06-25 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



林姓男子與15歲少女發生性關係，少女被檢查出處女膜破裂，向林討教招數應付家人的盤問，林告訴她「說妳自己DIY弄破的」；法院審理，林辯無罪，台北地院今天依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判林有期徒刑6月。可上訴。

2018年6月27日下午1時許，林在台北市某電影館包廂內與少女合意性交，少女的姑姑察覺有異，追問後向市警萬華分局報案，檢察官將林起訴。

法院審理，林否認與少女性交，「我們只有摟摟抱抱」，稱少女遭家人毆打作不實指述；林說，少女的處女膜破裂不是他弄的。

少女證述，她與林曾是男女朋友，發生性行為後，她緊張，又怕懷孕，林給她避孕藥吃，她當著林的面服下。

少女的姑姑作證說，家人發現少女與林認識後，因為2人年紀相差過大，家裡極力反對，但少女還是偷偷跟林聯繫、交往。

法官檢視少女與林姓男子messenger對話紀錄發現，林犯後避責，教少女「一句話，打死不認」；少女問林「如果他們要帶我去婦產科驗我處女在不在，你要我怎麼說」，林回「就說妳自己DIY弄破的」。

法官認為，依其他對話紀錄，林與少女多次提及性行為，林自信少女家人沒有證據、性交時沒有被監視器拍到，要求少女不要慌張，可見，少女與林性交的證述，可以採信。