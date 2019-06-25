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她遭男友前岳母辱罵「不要臉」 提告後法官發現案情不單純

2019-06-25 11:44聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市孫洪姓老婦人挨告公然侮辱，而提告者正是前女婿的現任女友「瑩瑩」（化名），指稱老婦登門辱罵「你這個不要臉的女人」；然而，孫洪姓老婦堅決否認。橋頭地方法院審理，發覺瑩瑩在事發當下沒提告，反而直到事隔多月後才指控孫洪老婦公然侮辱，又查知孫洪姓老婦與前女婿關係交惡，懷疑事有蹊蹺，在無積極證據證明老婦犯行情況下，判她無罪。

瑩瑩指控，孫洪姓老婦去年3月11日晚間登門，不顧當時現場有朋友聚會，在眾人面前飆罵她「你這個不要臉的女人」，已涉及公然侮辱。

然而，孫洪姓老婦當庭堅決否認犯行，直說是小孫女稱與爸爸、爸爸女朋友起衝突，她才上門看看，且她登門後只問了瑩瑩一句「你為何來這邊」，絕沒有罵她「不要臉」。

判決指出，孫洪姓老婦前女婿「大建」（化名）離婚後就與瑩瑩交往至今，曾經出言辱罵前岳家「孫家都是畜生」，還表明不希望女兒與孫家有瓜葛。但大建與前妻所生的女兒卻長期與瑩瑩相處不和，父女關係降至冰點，衝突一觸即發。

經查，事發前不久，大建女兒不滿瑩瑩留宿家中，才要外婆介入協調，大建才與女兒約定，不會將女友帶回家中。法官指出，事發當時，孫洪姓老婦是應孫女請求才登門，對於老婦是否一見面就辱罵瑩瑩一事，抱持存疑態度，再者，當時在場的證人均沒有提到辱罵一事，且當晚有員警到場查看，瑩瑩也並未要求員警處理老婦辱罵言行一事，還在事隔4個月後才提告。

法官懷疑，大建與孫洪姓老婦有嫌隙，可能借題發揮，與瑩瑩密謀挾怨報復，兩人證詞可信度有疑義，再者，也查無積極證據足以確信孫洪老婦有犯公然侮辱，在無法證明犯罪的情況下，判孫洪姓老婦無罪，可上訴。

高雄市孫洪姓老婦人被前女婿現任女友告公然侮辱，但法官發現事有蹊蹺，在無積極證據證...
高雄市孫洪姓老婦人被前女婿現任女友告公然侮辱，但法官發現事有蹊蹺，在無積極證據證明老婦犯罪情況下，橋頭地方法院判她無罪。示意圖／ingimage
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公然侮辱高雄市離婚
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