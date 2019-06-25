她找徵信公司抓姦 他受雇偷裝GPS追蹤器 被判妨害祕密

2019-06-25 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



賴女懷疑丈夫陳男外遇，要找老公通姦的證據，前往女人徵信公司台中分公司，與該公司人員接洽，該公司人員以5萬元代價雇用舒姓男子，在陳男的車上偷裝GPS定位追蹤器，經陳男發現報警採到指紋，循線逮獲舒男，台中地院以雙方達成調解，依妨害祕密罪將舒男判刑2月，緩刑2年。

判決書指出，賴女（獲不起訴處分）因與丈夫陳男（兩人已於去年1月3日離婚）有離婚訴訟，企圖尋找陳的通姦證據，遂前往台中是「女人徵信有限公司台中分公司」，與姓名、年籍均不詳之成年女子接洽。

舒男即與該姓名、年籍均不詳之女子共同基於意圖營利犯意聯絡，由該女子以5萬元代價雇用舒男，由舒於2017年11月間將GPS定位追蹤器黏貼在陳男平日所駕駛自用小客車車底排氣管上方，再以應用軟體聯結GPS定位追蹤器內門號，竊錄查悉陳男非公開行動蹤跡。

因陳男察覺經常遭人跟蹤，而於2017年11月24日下午，在其住處停車場內，發現自用小客車車底排氣管上方遭人裝設GPS 定位追蹤器，乃報警究辦，經警將陳所提出GPS定位追蹤器上，所採得指紋送鑑定結果，與舒男之右中指指紋相符，而循線查獲舒。