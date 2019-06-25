「鍋具女王」菲姐討生活基金 二審改判前男友免付

2019-06-25 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



「鍋具女王」菲姐（甘玉惠）和前男友丁洋機官司不斷，菲姐主張兩人交往時，丁洋機簽訂協議書允諾5年支付3000萬元，作為她的生活保障基金，對方卻只付兩年就中斷，向法院提民事訴訟，要求丁洋機履行契約，給付剩餘的1700萬元。一審判丁洋機應給付400萬元，案件上訴，高等法院民事庭今天改判丁勝訴，免給付保障基金。

菲姐提告主張，她和丁洋機原是男女朋友，丁為感謝她對生活、事業的付出，雙方簽訂協議書，丁設立基金專戶提供她日後生活所需，但丁1999、2000年支付1300萬元，事後2001年、2002年與2003年共1700萬元遲遲未給付，故提告請求給付。

菲姐先前曾親自到庭，表示要討回丁洋機答應支付的「生活保障基金」，這是她工作數十年的血汗錢，另斥丁洋機「靠女人吃飯」。丁洋機抗辯，菲姐早知道他已經結婚，仍和他同居生活，嚴重違反社會道德觀念，因此他才同意給付生活保證基金，但依民法規定，此協議書有違善良風俗，法律效果應屬無效。

一審認為，依照協議書內容，兩人除男女朋友外，也是事業上夥伴，無論簽訂協議書時，菲姐是否知悉丁洋機已婚，依協議書內容來看，並非以金錢作為維持雙方不正常關係的對價，或要求丁應和配偶離婚等，難認有違公序良俗，故不採信丁的說詞。另菲姐於2018年6月15日才提起訴訟，依民法規定，丁洋機2001年、2002年未給付部分，已超過請求權時效，另2003年部分仍在時效內，故判丁洋基須給付400萬元給菲姐。