太累誤觸大腿？工程師遭控性騷擾不起訴

2019-06-25 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



一名林姓竹科工程師到婚姻介紹公司洽談，遭接待的陳姓女專員指控林男趁機伸出狼爪，偷摸她大腿，檢方勘驗現場，發現空間極小肢體容易碰觸，加上林男說他重度憂鬱又失眠，林女也在應訊時稱林男跟她講話講到睡著，認為足以證明林男當時精神狀況不佳，犯罪嫌疑不足，全案裁定不起訴。

陳女控訴，今年1月林男到婚友媒介公司，她在介紹加入會員相關事項時，林男竟趁她不及抗拒之際伸出狼爪，用右手觸摸左大腿，她認為林男此舉有涉及違反性騷擾防治法的趁機性騷擾罪嫌，加上不甘受辱，憤而向檢警提告。

林男應訊時否認有性騷擾，辯稱可能是他與朋友聊天的習慣動作，或是不小心觸碰到的，他也忘記到底有沒有摸到陳女的大腿，自己是無心的，不過，林男也說，若他當下有不禮貌，對方當場可以抗議，若真的兩方不愉快，怎麼沒有當下反映。林男也說，他患有自律神經失調及憂鬱症。

為求慎重，檢方將當天在場的公司負責人通知到庭作證，負責人說當天未看到林男對陳女性騷擾，監視器也沒拍到兩人接觸的位置，全案變為陳女的單一指控，沒有證人與客觀證據。

另外，檢方也勘驗當天兩人洽談的桌椅區，發現是以半圓形檔板隔成，空間狹小，極容易發生肢體碰觸。