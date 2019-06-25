懷疑前妻和兒子「不倫戀」 夫剪刀刺死2人無期徒刑定讞

2019-06-25 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



苗栗男子黃證庭和妻子離婚後，由前妻獨自扶養兒子長大，他前年懷疑前妻和兒子搞「不倫戀」，持利剪刺死兩人，一審依殺人罪判無期徒刑，二審就殺妻部分判刑15年、殺子部分判無期徒刑，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃證庭（63歲）34年前和吳姓妻子離婚，吳女獨自撫養兒子長大成人，而他2017年2月間因為和吳女一同做臨時工，經過吳女同意和母子同住。他事隔3月，因懷疑吳女和兒子有染，凌晨拿修理沙發的剪刀，前往主臥室狂刺吳女的脖子，兒子聽到哀號聲趕緊到場救人，試圖搶下他的剪刀，兩人一路拉扯置屋外，而剪刀也一度掉在地上，但黃立即撿回來，趁兒子跌坐在地、倒在水溝旁的樹叢，拿剪刀刺殺兒子的頭部、頸部和身體，直到兒子失血過多癱軟倒地，吳女和兒子最終傷重不治。

一審依殺人罪判黃證庭無期徒刑，褫奪公權終身，黃和檢方均提起上訴。二審指出，黃經台中榮總精神鑑定，認定他犯案時行為能力顯著減低，可以減輕其刑，但一審未採用醫院為精神鑑定結果，最終撤銷原判決。