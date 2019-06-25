「注意一下腳筋」 朱雪璋遭控誣告網友二審獲判無罪

2019-06-25 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



自稱是明朝皇帝朱元璋後代的前台北市光信里長朱雪璋，不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，2016年2月設局砍斷王的腳筋，一、二審判朱6年徒刑；而他另指控張姓網友冒用他的里長名義PO文「請你注意一下你的腳筋」、錄音「肥得跟豬一樣」等，向地檢署提告偽造文書、妨害名譽，但檢方認定留言是他所為，處分張不起訴，再依誣告罪嫌起訴朱，一審判朱無罪，案件上訴，高等法院今天宣判，駁回檢方上訴。

朱雪璋在砍斷王毓霖的腳筋後，被網友在「光信里里長朱雪璋」臉書粉絲團上留言，質疑他案發後說謊；粉絲團事後也回嗆網友「請你注意一下你的腳筋」、「有傷就請去看醫生」、「等你有能力可以搬進光信里的時候，再來這裡發言吧」等語。

粉絲團回應隨即被刪除，而朱雪璋再度發文澄清，指出嗆人的語句並非他所寫的，而是被人冒用名義貼文。朱事後指控張姓網友冒用他名義貼文，向地檢署提告張偽造文書、妨害名譽等罪嫌，張則否認表示他只是轉貼分享文章，回應不是他寫的。