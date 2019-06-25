陸軍上兵偽造在學證明 免除夜間加油勤務被訴

2019-06-25 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



陸軍航空第602旅前蘇姓上兵，在部隊擔任油料兵，為免除夜間加油等重要軍事勤務，涉嫌偽造青年高中汽車課程的夜間部學生的在學證明書，免除夜間加油等勤務，經部隊人員查覺有異，向學校查證後由憲兵隊移送偵辦，台中地檢署今天偽造文書等罪將蘇男起訴。

蘇姓上兵（24歲）於憲詢及偵訊時坦承不諱，與證人鍾姓副排長、陳姓油料士憲詢的證述相符，並有變造青年高中進修部在學影本及變造後的在學影本，偽造文書犯行足以認定。

起訴書指出，蘇男是陸軍航空第602旅上兵（已於今年2月1日），屬油料組的油料兵，於去年10月25日，在台中市新社區龍翔營區內，利用台中市青年高中進修部所核發的在學證明文書，予以竄改。

青年高中所核發的特種文書記載「蘇男，現為本校汽車課程的夜間部學生，該生於2018年8月30日註冊入學，該生於2018年9月11日辦理放棄學籍」，未料，蘇男將「該生於2018年9月11日辦理放棄學籍」以立可白塗掉，變造在學證明影本。

蘇男將變造的在學證明影本，持交部隊人事單位，而以此詐術免除夜間部加油等重要軍事勤務，損害於青年高中及陸軍航空第602旅。至2018年11月1日，始經部隊人員查覺有異，並向青年高中教務處查證後，查悉上情。