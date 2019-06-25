撿到鑽戒送派出所竟被弄丟 迷糊員警反而救了他

2019-06-25 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市警察局林姓警員去年2月8日受理民眾拾的1枚鑽戒，未依規定公告還把鑽戒弄丟，事後經拾得人反應，桃園分局依貪汙罪嫌將林函送偵辦；檢方發現，林平時工作表現欠佳，有延誤交辦事項，當時又適逢派出所搬遷，林把鑽戒隨意放在未上鎖的抽屜，難認有侵占犯意，偵結不起訴。

據了解，撿到鑽戒的民眾自認該戒指價值約20萬元，拿到同安派出所報遺失直到過了公告期再度詢問，卻發現承辦員警把戒指弄丟，桃園分局獲報後，確認林員（37歲）未依「警察機關受理民眾交存拾得遺失物作業程序」輸入電腦管制，並陳報公告招領，依貪汙罪嫌將他移送地檢署。

檢方訊時，林坦承受理，但堅決否認侵占入己，辯稱拿到鑽戒就放在辦公室抽屜，因一直聯繫不上報案人，又覺得該鑽戒不貴重，就沒有在意一直放著，直到後來被通知要做筆錄，才發現鑽戒不見了。

同安派出所所長王崧年證稱，同仁有發現林員常坐的辦公桌內有1枚鑽戒，派出所並無固定座位，該辦公桌都是放林公務及私人物品，且沒有上鎖。

檢方認為，既然辦公桌未上鎖，擺放地點也是開放空間，並不具有相當隱匿性，如果林有侵占犯意，理應拿到鑽戒後加以隱藏而使不被輕易查知。

此外，林員平時工作表現欠佳，有延誤交辦事項，當時正逢同安派出所搬遷，因此難以排除林是因為一時疏漏，才未依規定輸入電腦陳報公告，反而將鑽戒隨便放在抽屜，結果在派出所搬遷過程中，未妥善整理物品導致遺失。