酒駕最重可判無期7月上路 基警舉牌莫「杯聚」成悲劇

2019-06-25 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市警局交通隊今天上午出動「宣導部隊」走上街頭舉牌，希望民眾不要讓「杯聚」變成悲劇。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 基隆市警局交通隊指出，酒駕新罰則7月1日上路，未來酒駕再犯致死，最重可判處無期徒刑，其中加重酒駕罰鍰和同車連坐處罰，今天上午出動「宣導部隊」走上街頭舉牌，希望民眾不要讓「杯聚」變成悲劇。

交通隊副隊長吳誌權表示，為遏止酒駕，立法院分別在今年3月通過新版「道路交通管理處罰條例」，增加對酒駕的罰則，以及5月底三讀修正通過刑法第185條之3條條文，未來酒駕再犯致死，最重可判處無期徒刑，其中加重酒駕罰鍰和同車連坐處罰的酒駕新罰則，將於7月1日上路。

交通隊為讓民眾知道新法上路，除用網路社群推播相關修法訊息外，今天更派出「宣導部隊」走上街頭，一直到28日每日擇重要路口或人潮聚集地點加強宣導。不少民眾看到警察站在街頭，一開始還以為是立委選舉花招，直到靠近看才知是警察。

交通隊統計，基隆市酒駕肇事案件自103年的191件逐年下降，至去年有76件，此次酒駕罰則的修正大幅提高罰鍰，如酒駕拒測、拒檢者，處18萬元罰鍰，並依次累加重罰，如果5年內拒絕酒測2次，不論汽機車都處36萬元罰鍰，第3次則加罰至54萬元；若5年內第2次酒駕累犯者，依照汽機車分流處9萬元或12萬元罰鍰，第3次以上者按前次違反罰鍰加罰9萬元並依次累加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康