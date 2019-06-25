惡男涉嫌性侵前女友 宣稱分手砲被法官打臉

2019-06-25 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



周姓男子和女友小芳分手後，周為求復合，被控2017年12月利用開車強載小芳回家機會，違反小芳意願，涉嫌以絲襪綑綁小芳雙手，衣物塞她口中性侵。周辯稱是分手砲、非違反女方意願硬上。台南地院法官查出塞進小芳口中的衣物有小芳血液與唾液DNA反應，依強制性侵罪判周4年徒刑；周還涉嫌進入小芳住宅竊盜案判刑8個月，合併應服刑4年6個月，還可上訴。

判決指出，周與已成年的小芳原是男女朋友，但在2017年12月中旬，小芳和周分手，周想挽回這段感情不成，心生怨恨。周2017年12月22日凌晨3點多，開車等候小芳從下班，並向其稱可載她回租屋處，她但因執拗不過，勉強同意。同日3點多，兩人到達租屋處1樓門口，周以尿急為由，央求上樓進屋。

周進入租屋處後，屢要求復合未果，以身體將她壓制在床上，持她衣物及絲襪，綁縛她雙手於胸前，並將衣服塞嘴中，涉嫌性侵害，同日凌晨5點多，她持刀作勢傷害自己，並虛與委蛇承諾依要求處理後續，終說服他離去。

周又涉嫌於去年1月24日下午到小芳租住處，破壞房門後進入屋內偷走1部液晶電視。小真發現後報警法辦、起訴。

關於強制性交部分，周供稱是雙方兩情相悅自然地發生性行為，對於毀越門扇，侵入住宅竊盜部分，周供稱是持小芳事前所給的房間鑰匙入內取走電視。