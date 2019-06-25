影／警廣報路況補充冷笑話 交警「蔡八郎」成空中網紅

2019-06-25 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局交通大隊警員蔡整宜，與其他三名同事是每日負責上警廣向駕駛提供行車路況資訊，今年4月1日愚人節，蔡上節目時，在主持人鄭晴互動的過程中，開始講冷笑話，緩和駕駛情緒，今年5月底，他以一首「金包銀」歌曲的冷笑話，獲得駕駛好評，有網友把該冷笑話的笑梗取他綽號「蔡八郎」，不少網友也會在鄭晴臉書留言，期待聽到蔡的冷笑話。

蔡整宜說，他與三名同事負責輪班上警廣，以接受電話採訪的方式，通報路況，每日會有兩次上節目通報路況的機會，一個月大約輪到15次，今年4月1日愚人節，在主持人的「穿針引線」下，開始他上節目報路況補充冷笑話的播報方式，5月底時，他提供了一則以「金包銀」歌曲為笑哽的冷笑話，獲得駕駛好評，主持人鄭晴也貼在臉書與網友分享，意外讓他獲得「蔡八郎」的外號。

蔡整宜說，當時他問了主持人，一對夫妻生了十個兒子，父母怕忘記孩子的名字，分別取一到十郎，問那個孩子最好命？當時主持人猜不出來，問答案是誰，他說答案是「八郎」。

他說，歌詞中「八郎ㄟ性命，是鑲金又包銀」，當下也表示自己很喜歡唱金包銀，沒想到之後網友在廣播主持人的臉書上熱烈回應，蔡八郎的外號，讓大家印象深刻，從此每次播報完路況，都會準備一個笑話給大家，讓大家在上班之際能夠有正面能量，迎接每天的工作挑戰。