親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

網路酸言一波波…韓國瑜盼喘口氣 顏清標逆向操作

影／警廣報路況補充冷笑話 交警「蔡八郎」成空中網紅

2019-06-25 09:34聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局交通大隊警員蔡整宜，與其他三名同事是每日負責上警廣向駕駛提供行車路況資訊，今年4月1日愚人節，蔡上節目時，在主持人鄭晴互動的過程中，開始講冷笑話，緩和駕駛情緒，今年5月底，他以一首「金包銀」歌曲的冷笑話，獲得駕駛好評，有網友把該冷笑話的笑梗取他綽號「蔡八郎」，不少網友也會在鄭晴臉書留言，期待聽到蔡的冷笑話。

蔡整宜說，他與三名同事負責輪班上警廣，以接受電話採訪的方式，通報路況，每日會有兩次上節目通報路況的機會，一個月大約輪到15次，今年4月1日愚人節，在主持人的「穿針引線」下，開始他上節目報路況補充冷笑話的播報方式，5月底時，他提供了一則以「金包銀」歌曲為笑哽的冷笑話，獲得駕駛好評，主持人鄭晴也貼在臉書與網友分享，意外讓他獲得「蔡八郎」的外號。

蔡整宜說，當時他問了主持人，一對夫妻生了十個兒子，父母怕忘記孩子的名字，分別取一到十郎，問那個孩子最好命？當時主持人猜不出來，問答案是誰，他說答案是「八郎」。

他說，歌詞中「八郎ㄟ性命，是鑲金又包銀」，當下也表示自己很喜歡唱金包銀，沒想到之後網友在廣播主持人的臉書上熱烈回應，蔡八郎的外號，讓大家印象深刻，從此每次播報完路況，都會準備一個笑話給大家，讓大家在上班之際能夠有正面能量，迎接每天的工作挑戰。

台中市警局交通警察大隊表示，與廣播合作，主要是希望用路人每日上、下班時能夠隨時掌握路況，避免在尖峰時段因為突發路況，造成上、下班延誤，因此每日安排執勤同仁播報路況，並進行相關交通安全、法令新修訂的宣導，例如酒駕新制7/1即將上路等，藉機灌輸民眾交通安全正確觀念。

台中市警局交通大隊警員蔡整宜在警廣報路況時，都會提供一則冷笑話，意外走紅，被網友...
台中市警局交通大隊警員蔡整宜在警廣報路況時，都會提供一則冷笑話，意外走紅，被網友取綽號蔡八郎。記者陳宏睿／攝影
分享
台中市警局交通大隊警員蔡整宜在警廣報路況時，都會提供一則冷笑話，意外走紅，被網友...
台中市警局交通大隊警員蔡整宜在警廣報路況時，都會提供一則冷笑話，意外走紅，被網友取綽號蔡八郎。圖／摘自鄭晴臉書
分享
台中市警局交通大隊警員蔡整宜在警廣報路況時，都會提供一則冷笑話，意外走紅，被網友...
台中市警局交通大隊警員蔡整宜在警廣報路況時，都會提供一則冷笑話，意外走紅，被網友取綽號蔡八郎。圖／摘自鄭晴臉書
分享

台中市警察
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

揪眾包圍疑虐童保母家 直播主將送辦

2019-06-25 00:31

惡男涉嫌性侵前女友 宣稱分手砲被法官打臉

2019-06-25 09:50

侯漢廷聲請解除境管赴日 法官：6年出境40次恐逃向大陸

2019-06-24 19:04

「20歲、穿短裙」列徵才條件挨罰45萬 法官再認證歧視

2019-06-24 17:12

老爸操盤、假借捐香油錢 彰化2鄉鎮代表當選無效

2019-06-24 15:49

藝人小薰收傳票疑遇詐騙集團？法院：是真的、請來調解

2019-06-24 15:48

穿金戴銀引起友人覬覦 約他打手機遊戲再搶劫

2019-06-24 14:24

對韓國瑜硬、陳菊軟？吳子嘉：若能和解從此不批陳菊

2019-06-24 13:11

謝政鵬女友命喪公車輪下 肇事司機依過失致死起訴

2019-06-24 13:11

保全侵占遺失手機 歸還仍遭判罰金6000元

2019-06-24 12:16

五星級月子中心訪客眼睛挨噴酒精 女客服遭起訴

2019-06-24 12:06

嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05

泰山欽泰詐貸案 董座父不知情獲不起訴

2019-06-24 11:37

漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17

演假擦撞幫客戶詐保 汽車業務唬爛警察判無罪

2019-06-24 11:16

網上公布女顧客照片罵奧客 店員判賠1萬5千

2019-06-24 09:31

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

越籍移工拒捕慘死槍下 法院勘驗祕錄器警12秒連開9槍

2019-06-24 21:20

永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

2019-06-24 14:12

對韓國瑜硬、陳菊軟？吳子嘉：若能和解從此不批陳菊

2019-06-24 13:11

新北汐止街頭傳槍響 槍手射擊汽車後15分鐘投案

2019-06-24 21:18

藝人小薰收傳票疑遇詐騙集團？法院：是真的、請來調解

2019-06-24 15:48

侯漢廷聲請解除境管赴日 法官：6年出境40次恐逃向大陸

2019-06-24 19:04

漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17

小琉球海域驚見浮屍 確認為前一日高雄港尋短女子

2019-06-24 12:04

基隆加強管理「速度」 今年1-5月取締超速7247件

2019-06-24 16:27

男打1999恐嚇對侯友宜姪女不利 警到場將他送醫

2019-06-24 15:43

長榮罷工讓10週年蜜月泡湯 現省20幾萬他發文「支持罷工」

2019-06-24 12:57

毆打運將主嫌「牛奶」落網 徐國勇：絕不讓不法者樂業

2019-06-24 18:16

基隆火警燒出住家堆滿回收物公安危機 網友熱議

2019-06-24 19:08

老婦晚間穿越植物園 離奇溺斃50公分溝渠內

2019-06-24 19:05

背包客伸鹹豬手 亂摸隔壁床女子私密處罰20萬

2019-06-24 15:28

影／基隆火警燒死2兄弟 傳受困第3人在外平安

2019-06-24 13:44

正妹直播露點被擷圖 男大生要脅更多私密照被訴

2019-06-24 14:14

預測老翁可能走失 旅行團領隊塞紙條果然用到

2019-06-24 14:23

嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05

囂張小三嗆「妳老公跟我睡」 大老婆反擊獲40萬賠償

2019-06-24 13:18

背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51

雲林漁港加油站5噸柴油流入海 緊急清汙攔油又吸油

2019-06-24 12:48

南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46

揪眾包圍疑虐童保母家 直播主將送辦

2019-06-25 00:31

老爸操盤、假借捐香油錢 彰化2鄉鎮代表當選無效

2019-06-24 15:49

民宅變兵工廠 掃黑抄出麥克筆炸彈

2019-06-25 00:31

律師全聯理事長：私刑主義觸法 造成國家法治蕩然無存

2019-06-24 10:57

疑為情感糾紛 3男2女中和公園內互毆

2019-06-24 22:04

空姐罷工警累翻 分局長無暇過生日警局長拎蛋糕慶生

2019-06-24 17:10

北市植物園早上驚見女浮屍 警封鎖現場調查

2019-06-24 11:45

「20歲、穿短裙」列徵才條件挨罰45萬 法官再認證歧視

2019-06-24 17:12

實習員警涉偷拍裙底風光 雙方和解獲不起訴

2019-06-24 15:16

八仙事件八仙樂園董座8人 三度獲不起訴

2019-06-24 18:48

經紀人被控性侵旗下酒女 二審與她和解獲緩刑

2019-06-24 14:25

謝政鵬女友命喪公車輪下 肇事司機依過失致死起訴

2019-06-24 13:11

五星級月子中心訪客眼睛挨噴酒精 女客服遭起訴

2019-06-24 12:06

國道二號連環撞 小貨車駕駛滿臉血無生命跡象

2019-06-25 09:36

九旬老翁走河堤跌落美濃溪 身陷爛泥掙扎1小時爬不上岸

2019-06-24 12:12

高雄市警掃黑檢肅逮18人 起獲地下匯兌不法金額近5億

2019-06-24 18:14

基隆透天厝火警2死 尚有1人疑似受困待救

2019-06-24 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top