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新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

侯漢廷聲請解除境管赴日 法官：6年出境40次恐逃向大陸

2019-06-24 19:04聯合報 記者王聖藜╱即時報導

新黨台北市議員侯漢廷被控違反國安法，限制出境，侯日前以要參與日本東京市政考察為由，向法院聲請解除限制出境處分；台北地院審理認為，日本與大陸地理位置相近，侯自承與大陸關係佳，有潛逃大陸的可能，駁回聲請。

侯漢廷因違反國安法案偵查中被限制出境、出海，起訴後，法官裁定2018年7月27日起為限制出境、出海，迄今。

侯漢廷否認檢方指控，不過，依起訴資料，侯嫌疑重大，且他於2011年1月1日起至2017年12月涉國安法案被限制出境、出海為止，有至少40次入出境紀錄，大部分都前往大陸；侯稱，他認識大陸官員，有聯繫或見面，有在大陸發展事業的想法，可見他有在海外建立經濟與社會網絡的能力。

裁定指出，侯漢廷被訴為大陸行政、軍事、黨務機構發展組織，法定刑為5年以下，刑度非輕，檢方亦掌握侯的不利證據，有事實足認侯有動機潛逃國外規避審判。

裁定說，台北市議會所提參訪東京市政活動名單，層級僅有議員、醫院院長、衛生局局長、警察局、消防局、環保局副局長，被媒體關注的強度，不能與政府一級首長相比；參訪行程除拜會「東京都警視廳」、「東京都福祉保健局」、「東京都消防廳」、「東京都中央清掃工廠」外，就是文化、購物、旅遊，侯未受相當制約，有逃亡之虞。

法官認為，侯聲請解禁前往的地點是日本，日本與大陸同處東亞地區，地理位置相近，自日本前往大陸也相當便利，仍有對侯限制出境、出海的必要。

裁定指出，侯漢廷稱要隨警政衛生委員會赴日，但他目前在民政委員會，聲請目的不是行使他現在的職權；侯說台北市長柯文哲預計7月參加「雙城論壇」，如「雙城論壇」時間與訪日日期重疊，將選擇去雙城論壇，也證明侯赴日行程無必要性。

新黨台北市議員侯漢廷。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
新黨台北市議員侯漢廷。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
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東京國安法侯漢廷
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