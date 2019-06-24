八仙塵爆案八仙樂園董座8人 三度獲不起訴

2019-06-24 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



八仙塵爆案至今將近4年，當時造成486人嚴重傷亡，八仙樂園董座陳柏廷等8人兩度獲不起訴，被害人及死者家屬提出再議，高檢署2017年1月5日發回再議，士林地檢署本月偵結，認為陳等人犯罪嫌疑不足，第三度已不起訴處分。

瑞博國際整合行銷公司負責人呂忠吉，2015年6月27日租用八仙樂園抽乾水的游泳池內舉辦彩色派對，當晚8時許，現場粉塵因高溫電腦燈引燃爆炸，導致15人死亡、471人輕重傷。

士林地檢署偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴呂忠吉1人，去年由最高法院依業務過失致死罪，判決呂忠吉有期徒刑5年，併科罰金9萬元定讞，呂今年已入獄服刑。

士檢認為，八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、行政總監林玉芬、瑞博國際掛名負責人周宏瑋、承包商東世多媒體傳播公司負責人邱柏銘、呂忠吉友人沈浩然、彩色派對工讀生盧建佑、特效人員廖俊明等8人，犯罪嫌疑不足，均獲不起訴。

被害人及死者家屬不服，2016年4月聲請再議獲准，士林地檢署經約半年偵查，同年10月二度處分不起訴。2017年1月，被害人等仍不服提出再議，經高檢署認為有調查必要，被告發回續查。