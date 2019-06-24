「20歲、穿短裙」列徵才條件挨罰45萬 法官再認證歧視

2019-06-24 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄某臉書社團徵求助理，徵才卻要求穿短裙、20歲，遭開罰45萬元，社團管理員提起行政訴訟，高雄高等行政法院判敗訴，可上訴。示意圖／Ingimage 分享 facebook

高雄某臉書社團前年4月刊登徵求助理，開出需求條件「配合公司服裝穿短裙」、「20歲附近體能較佳者優先」，遭檢舉就業服務法等，高市府勞工局開罰45萬元。管理員提訴願遭駁後，再打行政訴訟官司；高雄高等行政法院審理後認定就業歧視，判決管理員敗訴。可上訴。

判決指出，該臉書社團在2017年4月27日刊登的徵才訊息，希望工作地點在高雄為主，並稱沒有性別歧視，不過接連寫下「我們沒有性別歧視，只要能配合公司服裝穿短裙者皆可」、「因為工作常常需要跋山涉水，為了安全顧慮，年齡高者建議不要來應徵，應以20歲附近體能較佳者優先」。

高市府勞工局接獲檢舉後，給予該社團管理員陳述意見，並提報高市就業歧視評議會委員會，經決議成立性別及年齡歧視，違反就服法、性別工作平等法，開罰45萬。

該社團管理員提告主張，因限於助理工作性質，才招募特定的性別、年齡，因助理工作需要足夠體力，為避免求職者事後發現體力難以負荷，也確保工作中人身安全，才建議年齡較高者可多加考慮，並沒對求職者就業歧視或差別待遇。

合議庭檢視整篇徵才貼文，發現應徵對象明顯是20歲的女性，不過工作內容「舉凡社團活動，老闆雜事，洗衣打掃，地產買賣一應俱全」，卻不是一定要20歲女性員工才能完成的，但相關條件使男性或20歲以上女性求職者不能或不願來應徵，影響求職過程中應有的面試機會，明顯違法，高市府勞工局罰鍰45萬無違誤。