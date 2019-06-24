親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

老爸操盤、假借捐香油錢 彰化2鄉鎮代表當選無效

2019-06-24 15:49聯合報 記者林敬家╱即時報導

去年五合一選舉，彰化縣二林鎮第3選區鎮民代表陳婉柔、大城鄉第3選區鄉民代表許清江涉嫌透過家人、樁腳以現金500至2000元向選民買票，選後被彰化地檢署提起當選無效之訴，彰化地院判決出爐，判兩人當選無效，可上訴。

去年選舉結束後，彰化地檢署對16人提起當選無效之訴，一審判決最近陸續出爐，目前8件已宣判，其中7件勝訴，包括5名村里長以及2名代表被判當選無效，其中1件敗訴，涉案的埔鹽鄉一名村長涉嫌以雞毛撢子向選民行賄，但法官認為他送雞毛撢子時還未登記參選，且雞毛撢子在現代來說實用性降低，為無足輕重物品，難認有對價關係可影響選民投票意向，檢方敗訴後未上訴。

彰化縣選後涉案的還有大城鄉民代表當選人許清江，判決書指出，許清江涉嫌在選前拿1萬2000元給樁腳，交代以每票2000元向戶籍內有6票的宮主買票，宮主答應會支持，但拒收買票賄款。

許清江為確保能獲得宮主全家的支持，事後自己到神壇，以「香油錢」名義交付1萬元給宮主，並說「這次選舉拜託一下」。他辯稱那是為女兒考上大學還願的香油錢，但法官認為，若要還願應在放榜和開學間還願，怎會拖好幾個月，不採信他的說法，認定他藉捐贈名義以達行賄選之實，判當選無效。

另二林鎮鎮民代表當選人陳婉柔也被法院判當選無效，判決書指出，陳婉柔的父親擔任4屆代表，為讓女兒順利當選，涉嫌幕後操盤，提供5萬3500元拜託2名樁腳買票，法官認為，陳婉柔父親為競選團隊核心成員，兩人對選舉事務屬一體而無法切割，陳婉柔主觀上並非對其賄選行為純然不知。

彰化地檢署對16人提起當選無效之訴，目前8件一審已宣判，其中7件勝訴。報系資料照
彰化地檢署對16人提起當選無效之訴，目前8件一審已宣判，其中7件勝訴。報系資料照
分享

當選無效樁腳
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

對韓國瑜硬、陳菊軟？吳子嘉：若能和解從此不批陳菊

2019-06-24 13:11

藝人小薰收傳票疑遇詐騙集團？法院：是真的、請來調解

2019-06-24 15:48

穿金戴銀引起友人覬覦 約他打手機遊戲再搶劫

2019-06-24 14:24

謝政鵬女友命喪公車輪下 肇事司機依過失致死起訴

2019-06-24 13:11

保全侵占遺失手機 歸還仍遭判罰金6000元

2019-06-24 12:16

五星級月子中心訪客眼睛挨噴酒精 女客服遭起訴

2019-06-24 12:06

嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05

泰山欽泰詐貸案 董座父不知情獲不起訴

2019-06-24 11:37

漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17

演假擦撞幫客戶詐保 汽車業務唬爛警察判無罪

2019-06-24 11:16

網上公布女顧客照片罵奧客 店員判賠1萬5千

2019-06-24 09:31

夜市伸狼爪 摸臀判拘40天、賠8萬

2019-06-24 01:34

爬牆搖動窗戶意圖闖空門？ 人沒進屋無罪

2019-06-24 01:26

補習班主任上台嗆同學愛打架 法官發現真相判免罰

2019-06-24 00:36

已婚男外遇2女連續生子高調戀愛 判與2外遇女賠妻100萬

2019-06-23 23:19

在「靠北長官」嗆昔日同事 海軍技術員不賠30萬GG了

2019-06-23 21:01

小偷爬2樓遭控侵入住宅 站「平台」竟讓他逆轉無罪

2019-06-23 15:13

護女殺運將判6年半 義憤父還要再賠百萬

2019-06-23 12:32

致命100天？台南學甲警暑假加強青少年違規騎機車

2019-06-20 12:53

連傳員警執法訴訟 警政署律師團出動協助

2019-06-18 16:54

移民署查獲非法打工 越女變造指紋如電影「驚奇隊長」

2019-06-16 11:01

未清洗的鞋襪也有人偷 警查辦涉案街友

2019-06-11 13:01

阿羅哈重大車禍 董事長鞠躬：慚愧、沉痛

2019-06-11 12:14

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧卻同床被抓

2019-05-22 09:55

小王偷吃人妻 加碼嘲諷 「老公無法滿足你，我來」

2019-05-20 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／網友討伐疑虐童保母 台中爆發激烈警民衝突

2019-06-24 05:05

台中虐童案 鄉民包圍保母住處討公道

2019-06-23 23:04

網友討伐疑施虐保母 同棟鄰居：太衰了

2019-06-24 05:24

影／基隆民宅堆回收物燒7小時 火場尋獲弟遺體添1死

2019-06-24 10:05

台中受虐女童若不樂觀 母：考慮拔管及器官捐贈

2019-06-23 17:07

永和男打1999恐嚇斷侯友宜姪女手指 警找上門對峙中

2019-06-24 14:12

台中南屯疑有人大雨中落水 警消搜尋中

2019-06-23 20:08

大雨襲北市路樹突倒塌 直接壓中女騎士

2019-06-23 21:07

對韓國瑜硬、陳菊軟？吳子嘉：若能和解從此不批陳菊

2019-06-24 13:11

「冠廷往事」2直播主聚眾討公道 警：社維法偵辦

2019-06-24 08:21

【即時短評】討公道卻脫序 「正義」難被接受

2019-06-24 06:35

1歲童疑遭保母虐待重傷鄉民討公道 警多次驅離逮3人

2019-06-24 01:02

天雨路滑小轎車自撞電桿 車內4人受傷送醫

2019-06-23 18:51

漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17

影／太平保母疑虐童案 警民二波衝突噴辣椒水壓制

2019-06-24 01:54

基隆民宅清晨火警悶燒 兄救出無呼吸心跳、弟疑受困

2019-06-24 08:53

「你要尊重我」陸生不理 強摸女同學下體欲性侵遭判刑

2019-06-23 16:53

全台掃蕩6天破獲51把黑槍 官警憂難治本

2019-06-24 00:56

長榮罷工讓10週年蜜月泡湯 現省20幾萬他發文「支持罷工」

2019-06-24 12:57

網上公布女顧客照片罵奧客 店員判賠1萬5千

2019-06-24 09:31

小琉球海域驚見浮屍 確認為前一日高雄港尋短女子

2019-06-24 12:04

影／特種行業黑衣男毆打拒載酒客運將 警方：掃蕩讓他歇業

2019-06-23 18:22

在「靠北長官」嗆昔日同事 海軍技術員不賠30萬GG了

2019-06-23 21:01

已婚男外遇2女連續生子高調戀愛 判與2外遇女賠妻100萬

2019-06-23 23:19

女童顱內出血 警到保母家蒐證

2019-06-23 23:47

補習班主任上台嗆同學愛打架 法官發現真相判免罰

2019-06-24 00:36

新北配合全國大掃黑 查獲罕見麥克筆炸彈

2019-06-23 21:46

囂張小三嗆「妳老公跟我睡」 大老婆反擊獲40萬賠償

2019-06-24 13:18

律師全聯理事長：私刑主義觸法 造成國家法治蕩然無存

2019-06-24 10:57

影／南屯溪入夜疑男子落水 警消持續搜救但查無身分

2019-06-23 22:14

嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05

背痛到不行進城隍廟收驚 阿姑點36支香跟「他」拚了

2019-06-24 14:51

父攜子輕生 曾為兒頭髮與妻爭吵

2019-06-23 19:54

在墾丁酒後騎車連續撞4輛機車 陸客籌措7萬才交保

2019-06-23 20:58

打離婚官司 男攜10月嬰燒炭亡

2019-06-24 01:09

火災逃生新觀念 消防分隊長破除四大迷思

2019-06-24 09:32

南部流水席出整車冰淇淋超狂！網友直呼：好吃又霸氣

2019-06-24 14:46

北市植物園早上驚見女浮屍 警封鎖現場調查

2019-06-24 11:45

正妹直播露點被擷圖 男大生要脅更多私密照被訴

2019-06-24 14:14

雲林漁港加油站5噸柴油流入海 緊急清汙攔油又吸油

2019-06-24 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top