老爸操盤、假借捐香油錢 彰化2鄉鎮代表當選無效

2019-06-24 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



去年五合一選舉，彰化縣二林鎮第3選區鎮民代表陳婉柔、大城鄉第3選區鄉民代表許清江涉嫌透過家人、樁腳以現金500至2000元向選民買票，選後被彰化地檢署提起當選無效之訴，彰化地院判決出爐，判兩人當選無效，可上訴。

去年選舉結束後，彰化地檢署對16人提起當選無效之訴，一審判決最近陸續出爐，目前8件已宣判，其中7件勝訴，包括5名村里長以及2名代表被判當選無效，其中1件敗訴，涉案的埔鹽鄉一名村長涉嫌以雞毛撢子向選民行賄，但法官認為他送雞毛撢子時還未登記參選，且雞毛撢子在現代來說實用性降低，為無足輕重物品，難認有對價關係可影響選民投票意向，檢方敗訴後未上訴。

彰化縣選後涉案的還有大城鄉民代表當選人許清江，判決書指出，許清江涉嫌在選前拿1萬2000元給樁腳，交代以每票2000元向戶籍內有6票的宮主買票，宮主答應會支持，但拒收買票賄款。

許清江為確保能獲得宮主全家的支持，事後自己到神壇，以「香油錢」名義交付1萬元給宮主，並說「這次選舉拜託一下」。他辯稱那是為女兒考上大學還願的香油錢，但法官認為，若要還願應在放榜和開學間還願，怎會拖好幾個月，不採信他的說法，認定他藉捐贈名義以達行賄選之實，判當選無效。