藝人小薰收傳票疑遇詐騙集團？法院：是真的、請來調解

2019-06-24 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



日前媒體報導「小薰出事了？突收法院公文驚曝詭真相」提及藝名「小薰」的藝人黃瀞怡收受台北地院傳票，懷疑是詐騙集團所為，台北地院今天說，本案是保險公司向「小薰」請求損害賠償，「小薰」如果有疑問，可聲請調卷宗或於7月15日出面調解。

台北地院說，本案分「108年度北司小調字第1109號」侵權損害賠償案，據報導，黃瀞怡認為涉訟的車子車號並非自己家的車，而她致電相關單位確認後，送達代收人剛好休假，法院電話是空號，懷疑是詐騙集團所為等。

台北地院今天指出，本案是富邦產物保險公司對黃瀞治提起訴訟，富邦產險的車體損失險保戶在2017年5月與黃瀞怡小姐駕駛的租賃小客車在台北市富錦街發生擦撞，保戶向富邦產險公司辦理出險，獲得修車費用，富邦依保險法規定向黃瀞怡提損害賠償，請黃瀞怡賠修車費用。

台北地院指出，富邦提出台北市政府警察局松山分局交通分隊道路交通事故當事人登記聯單、道路交通事故現場圖及其他相關證明文件，而道路交通事故調查報告表及上開道路交通事故現場圖上，均有黃瀞怡的簽名。

台北地院訂2019年7月15日進行調解，通知兩造到場，黃瀞怡曾致電承辦書記官表示她沒有車被撞，經書記官告知富邦產險，而提出相關證明文件。

台北地院指出，黃瀞怡如有疑問，可與富邦產險聯繫，如仍有疑問，可聲請調閱卷宗，或者於調解期日到場與保險公司釐清真相。