經紀人被控性侵旗下酒女 二審與她和解獲緩刑

2019-06-24 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



曾在酒店上班的女子「安安」（化名），3年前被經紀人「阿明」帶到KTV飲酒作樂，趁她酒醉意識不清帶回家性侵害，一審依乘機性交罪判刑3年2月，他不服提起上訴，台中高分院以雙方已和解，改判有期徒刑2年，緩刑5年，並接受120小時義務勞務。

「阿明」否認犯行，辯稱「一直到我載她從KTV離開，她都有意識，我們在車上還有聊天，到我家，然後我們就自然而然發生關係，我本來是開玩笑跟她說要體內射精，她說不行，很大聲地說不行，她那時還提醒我要戴保險套，所以我是戴保險套跟她發生性行為」。

合議庭勘驗監視器錄影畫面，看到「阿明」駕車返回住處後，自駕駛座下車，將「安安」從副駕駛座位置抱拉出來，又改以揹的方式，將她揹入他居處社區大門，過程中她並無掙扎動作，均趴在他背上，顯見她當時已屬意識不清狀態。法官認定他狡辯，予以判刑。

判決書指出，「阿明」與「安安」為朋友，兩人相約2016年8月20日凌晨，在他的住處樓下見面，她遂駕駛向友人所借轎車前往赴約，隨後由她駕駛一同至梅川西路某酒吧聊天飲用啤酒。

「阿明」提議至位於中巿自由路上錢櫃KTV，與他的友人等一同唱歌、喝酒、玩遊戲，「安安」遂又駕車載「阿明」錢櫃KTV，她在錢櫃KTV 時，又陸續飲用威士忌而酒醉，他駕車載她回家，將她自車上揹入社區大門，並攙扶因酒醉而意識模糊的她進入居處床上。