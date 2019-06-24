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謝政鵬女友命喪公車輪下 肇事司機依過失致死起訴

2019-06-24 13:11聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

網球國手謝政鵬女友張恒綿，今年2月在文化大學校門，慘遭公車右轉撞擊，命喪輪下，肇事的司機呂學豪坦承犯行，已和家屬達成民事和解，今日士林地檢署，依照過失致死罪嫌提起公訴。

起訴指出，62歲呂司機駕駛，今年2月19日下午4點51分駕駛大都會紅5公車，從文化大學外的愛富二街，由西往東方向要右轉格致路下山，但經過路口時，疏未注意，貿然右轉，撞上沿著格致路行人穿越道上的行人張女，張跌倒在地，因重度多重鈍創死亡。

呂司機坦承犯行，他供稱，案發時先禮讓左側格致路上的車輛，才右轉，但沒有看到右側有人，直到車上學生尖叫，大喊撞到人，立即停車並下車查看。日前經檢方複訊，諭令5萬元交保。

張女遭捲進車底，經救護人員救出，腳部有開放性創傷口，傷口已見骨，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，經司法相驗，死因為交通事故致重度多重鈍創身亡。

張女就讀文化大學運動與健康促進學系，外型亮麗，男友是網球名將謝淑薇的胞弟謝政鵬，兩人經常在社群軟體曬恩愛，留下多次出遊照。案發當時，人在法國出征ATP250馬賽網賽（Open 13 Provence）的謝政鵬，得知消息難掩傷痛，在社群媒體上哀悼，「老天爺接二連三的從我身邊奪走我重要的人⋯這玩笑會不會太大」。

士林地檢署偵查終結，認為呂駕車行經行人穿越道，未禮讓行人優先通行，致人死亡，建請依法加重其刑，留在現場自首坦承肇事，則依規定減輕其刑，並審酌呂已與被害人家屬達成民事和解，犯後態度尚稱良好，量處適當之刑，全案依修正後過失致死罪嫌提起公訴。

張姓女大生遭公車撞擊，受有重度多重鈍創死亡。記者蕭雅娟／翻攝
張姓女大生遭公車撞擊，受有重度多重鈍創死亡。記者蕭雅娟／翻攝
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謝政鵬的張姓女友今年2月遭公車撞擊身亡，臉書上留下情侶出遊照。圖／翻攝張女臉書
謝政鵬的張姓女友今年2月遭公車撞擊身亡，臉書上留下情侶出遊照。圖／翻攝張女臉書
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文化大學公車車禍謝政鵬
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