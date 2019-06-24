對韓國瑜硬、陳菊軟？吳子嘉：若能和解從此不批陳菊

2019-06-24 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



美麗島電子報董事長吳子嘉。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影 分享 facebook 總統府秘書長陳菊自訴美麗島電子報董事長吳子嘉加重誹謗，台北地院今天開第2次調解庭，吳子嘉出庭前說，「如果案子能夠和解，就一輩子不再批評陳菊了」；吳說，所謂和解就是化敵為友，「而且陳菊又是美麗島世代的老前輩」，至於爆料有問題就盡量澄清。

吳子嘉今天由律師陳振東陪同出席調解庭，陳菊委任律師游琦俊等出庭，雙方調解不到半小時，對於調解內容尚無定論，仍待進一步磋商。

吳子嘉另因爆料高雄市長韓國瑜與新北市新莊區「王小姐」有婚外情、產下私生女，被韓國瑜向台北地檢署提告加重誹謗罪；吳子嘉上周出庭，偵查庭內聲請傳喚名嘴黃光芹、前高雄縣長楊秋興、韓的友人楊文財、「王小姐」作證，應戰策略為藉公權力還原真相、爭取無罪。

對照面對被陳菊自訴的誹謗案，吳子嘉態度迥然不同，自訴案日前召開準備庭時，吳子嘉說，陳菊是總統府秘書長，應該接受媒體監督，但如果要和解，也沒什麼不能談。

律師游琦俊轉述陳菊的意見說，日前與陳菊在高雄碰面，陳菊表示自訴吳子嘉前，已要求澄清，因吳沒有善意回應而提告；提告不是陳菊的目的，她也很無奈，且調解過程從未提及金錢賠償的問題，有關吳子嘉要用何種方式澄清，要尊重吳。

事實上，陳菊興訟的對象不止吳子嘉，目前在台北地院審理的有關自訴案共5件，被告是名嘴吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、立委費鴻泰，都審理中。

陳菊自訴吳子嘉指出，吳子嘉今年1月16日、1月23日在中天電視台「新聞龍捲風」，以及1月24日在東森電視台「關鍵時刻」節目中談氣爆、輕軌等事件，指氣爆案律師費過高、輕軌後續建設有問題，被陳菊自訴刑法加重誹謗罪。