雲林漁港加油站5噸柴油流入海 緊急清汙攔油又吸油

2019-06-24 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣口湖鄉台子漁港的漁用油加油站今天凌晨發生嚴重漏油，駐港海巡署發現後馬上以攔油繩進行攔油，縣府環保局和中油據報趕往用吸油棉協助清理流入海面的油汙，幸油汙未擴散，僅少量油汙流出海，汙染並不嚴重，初步估計約有5.3噸的油流出，幾乎個油槽都流光，漏油原因待查，目前仍在緊急除油中。

這座設立在台子漁港岸邊的雲林區漁會漁用柴油加油站，已有四十多年歷史，多年前才增建改裝油槽和加油槍更新，今天凌晨約三時許，海巡人員聞到漁港傳來油味，趕往查看，才發現漁港的水面一層油漬且面積不小，才知是港邊的加油站漏油。

海巡署第四岸巡隊組主任沈文一說，為避免油漬擴散，除通報環保局之外，趕緊台西據點調來備用的攔油繩，將港域出口攔住，同時管制漁筏進出。

雲林縣府環保局和中油嘉義營業處也陸續趕到，並以大量吸油棉拋進港域並展開殘油清理，經初步了解台子港海面幾乎受汙染，環保局科長蔡政達說，因緊急堵油防制做得好，所以流出港外的油漬並不多，該油槽總容量7.5噸，以中油吸出的殘油計算流出的油量約有5至6噸的油。

據中油營業處副處長鐘德源說，中油是賣油給漁會，因發生漏油屬專業處理，所以中油出動油槽車及吸油幫浦，協助清理殘油，以目前油汙擴散情況來看並不嚴重。

環保局也向六輕港務單位求援，今早運來更多攔油繩及吸油棉，並以膠筏運到港周邊和外港進行清汙，蔡政達說，此外也撒了大量的油汙分散劑分解在水中的油，因柴油屬揮發性高的輕油，所以也會自行揮發，對海洋汙染比較小，請漁民放心。

今天經約五小時清理，近午時已開放膠筏出海，不過漁民仍不敢出海，他們說，港外養了很多吊蚵，須等油清完才可出海作業，以免蚵串一拉趕會沾到油，放在海面下才不會汙染。