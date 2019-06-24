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雲林漁港加油站5噸柴油流入海 緊急清汙攔油又吸油

2019-06-24 12:48聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林縣口湖鄉台子漁港的漁用油加油站今天凌晨發生嚴重漏油，駐港海巡署發現後馬上以攔油繩進行攔油，縣府環保局和中油據報趕往用吸油棉協助清理流入海面的油汙，幸油汙未擴散，僅少量油汙流出海，汙染並不嚴重，初步估計約有5.3噸的油流出，幾乎個油槽都流光，漏油原因待查，目前仍在緊急除油中。

這座設立在台子漁港岸邊的雲林區漁會漁用柴油加油站，已有四十多年歷史，多年前才增建改裝油槽和加油槍更新，今天凌晨約三時許，海巡人員聞到漁港傳來油味，趕往查看，才發現漁港的水面一層油漬且面積不小，才知是港邊的加油站漏油。

海巡署第四岸巡隊組主任沈文一說，為避免油漬擴散，除通報環保局之外，趕緊台西據點調來備用的攔油繩，將港域出口攔住，同時管制漁筏進出。

雲林縣府環保局和中油嘉義營業處也陸續趕到，並以大量吸油棉拋進港域並展開殘油清理，經初步了解台子港海面幾乎受汙染，環保局科長蔡政達說，因緊急堵油防制做得好，所以流出港外的油漬並不多，該油槽總容量7.5噸，以中油吸出的殘油計算流出的油量約有5至6噸的油。

據中油營業處副處長鐘德源說，中油是賣油給漁會，因發生漏油屬專業處理，所以中油出動油槽車及吸油幫浦，協助清理殘油，以目前油汙擴散情況來看並不嚴重。

環保局也向六輕港務單位求援，今早運來更多攔油繩及吸油棉，並以膠筏運到港周邊和外港進行清汙，蔡政達說，此外也撒了大量的油汙分散劑分解在水中的油，因柴油屬揮發性高的輕油，所以也會自行揮發，對海洋汙染比較小，請漁民放心。

今天經約五小時清理，近午時已開放膠筏出海，不過漁民仍不敢出海，他們說，港外養了很多吊蚵，須等油清完才可出海作業，以免蚵串一拉趕會沾到油，放在海面下才不會汙染。

除汙小組多次出海清汙，至中午港域的水面已不見油漬，雲林區漁會表示將調查漏油原因，再作進一步處理。儘管汙染不嚴重，但環保局也不排依水汙染或海洋汙染法對漁會開罰。

台子漁港幾乎都受汙染，船筏都未出海。記者蔡維斌／攝影
台子漁港幾乎都受汙染，船筏都未出海。記者蔡維斌／攝影
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環保局在漁港出口架設一層層攔油繩，以防油漬流出外海。記者蔡維斌／攝影
環保局在漁港出口架設一層層攔油繩，以防油漬流出外海。記者蔡維斌／攝影
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港域到處拋有吸油棉進行清汙。記者蔡維斌／攝影
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中油出動槽車協助處理殘油及海面吸起的油漬。記者蔡維斌／攝影
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環保局在漁港出口架設攔油繩，以防油漬流出外海。記者蔡維斌／攝影
環保局在漁港出口架設攔油繩，以防油漬流出外海。記者蔡維斌／攝影
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雲林區漁會的漁用油加油站加油槍才更新不久，如何會漏油還待進一步調查。記者蔡維斌／...
雲林區漁會的漁用油加油站加油槍才更新不久，如何會漏油還待進一步調查。記者蔡維斌／攝影
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六輕港務單位也運來大批吸油棉和攔油繩協助除汙。記者蔡維斌／攝影
六輕港務單位也運來大批吸油棉和攔油繩協助除汙。記者蔡維斌／攝影
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六輕港務單位也運來大批吸油棉和攔油繩協助除汙。記者蔡維斌／攝影
六輕港務單位也運來大批吸油棉和攔油繩協助除汙。記者蔡維斌／攝影
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中油出動槽車協助處理殘油。記者蔡維斌／攝影
中油出動槽車協助處理殘油。記者蔡維斌／攝影
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中油海巡署加油站
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