嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



吳祥輝。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲競選辦公室主任去年遭爆用髒話飆罵下屬，拒絕聯考的小子吳祥輝在臉書「下最後三個通牒」指柯將為縱容豢養這些網軍「付出一生的代價」，「寶劍一出鞘，不祭血不收」除非柯願意砍所有的頭來見，否則他不會收手。事後，有網友告發吳涉恐嚇公眾罪，檢方認為他無犯意，今不起訴。

柯文哲去年6月底時發表《光榮城市》一書，一出版便位居博客來銷售第一名，吳祥輝當時質疑買榜被博客來否認後，雙方戰火又越演越烈。吳祥輝臉書常見批柯發文。

6月27日，吳先爆料柯文哲競選辦公室主任黃建興用三字經罵下屬，28日在臉書發文「柯辦主任黃建興的三個最後通牒」，表示自己與柯文哲素不相識、無冤無仇，但柯文哲的網軍除長期在網路霸凌異議者外，這次居然到他的粉絲團放肆。

他表示，任何箝制言論自由的人都觸犯到大忌，都是他的敵人，自蔣家王朝到現今都是如此，這也是柯文哲「有幸」成為他第一仇敵的原因。柯文哲將為縱容豢養這群夥伴付出「一生的代價」，因為他的「寶劍一出竅，不祭血不收」，摧毀柯文哲是他最謙卑的一個人生目標。吳祥輝甚至還嗆聲表示「不是柯文哲死就是我死」，除非柯願意砍所有的頭來見，否則他不會收手。

事後，有網友告發吳涉恐嚇公眾罪。檢方傳喚吳到案說明，他辯稱「寶劍」是指「筆」，「砍頭」在社會用語是指「辭職」，自己的意思是要求柯文哲把這些網軍辭退，否則將用自己的影響力、公信力來讓影響柯，並沒有要危害他人的生命、身體、財產之安全。

檢方採信他的辯詞，認為雖然吳用詞稍嫌激烈，但並無恐嚇公眾的犯意，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。