泰山欽泰詐貸案 董座父不知情獲不起訴

2019-06-24 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



詹舜淇父親詹信夫獲不起訴。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook 銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，涉與北京知名科技公司「華勝天成」勾串，利用開立假交易訂單手法，向14家銀行詐貸164億3千萬元，台北地檢署月初依法起訴詹舜淇及胞妹詹雅琳，調查後認為擔任連帶保證人的父親詹信夫及會計方俐婷不知情，今不起訴兩人。

檢方調查，詹舜淇從2012年起，以從事電子零組件三角貿易為名，在香港註冊成立欽泰公司，透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層，謀畫假交易。

首先由龔女胞妹在香港成立供應商，由巨龍當客戶，佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品，接著由詹雅琳指示業務製作假訂單，向香港公司下單採購，依假發票向10多間銀行申貸。

2013年起，詹舜淇與華勝天成偽造訂單，向欽泰下訂購買記憶卡等物品，欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨，貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後，依據普天等公司開立的信用狀及訂單，向多家銀行申貸。

欽泰共向各銀行貸款794筆，約台幣164億3千餘萬元，直到2016年詹舜淇與龔女發生糾紛，龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈，全案爆發。

檢調今年4月8日發動搜索，約談詹舜淇、詹雅琳、詹信夫、方俐婷等人到案。今年6月5日依違法銀行法、詐欺、洗錢等罪，起訴詹舜淇及擔任其特助的胞妹詹雅琳，並建請法院對兩人處刑8年，另對未清償的9億8千多萬元宣告沒收或追徵其價額。

檢方調查後，認為擔任貸款連帶保證人的詹信夫，完全不過問公司治理，而方俐婷僅聽從上層指示，兩人對詐貸一事並不知情，依罪嫌不足將兩人不起訴，另名被告員工因屢次傳喚未到，發布通緝。