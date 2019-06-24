親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

泰山欽泰詐貸案 董座父不知情獲不起訴

2019-06-24 11:37聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

詹舜淇父親詹信夫獲不起訴。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
詹舜淇父親詹信夫獲不起訴。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
分享
銷售泰山八寶粥聞名的台灣欽泰國際董事長詹舜淇，涉與北京知名科技公司「華勝天成」勾串，利用開立假交易訂單手法，向14家銀行詐貸164億3千萬元，台北地檢署月初依法起訴詹舜淇及胞妹詹雅琳，調查後認為擔任連帶保證人的父親詹信夫及會計方俐婷不知情，今不起訴兩人。

檢方調查，詹舜淇從2012年起，以從事電子零組件三角貿易為名，在香港註冊成立欽泰公司，透過陸籍龔姓女友引薦普天公司在大陸的子公司巨龍公司高層，謀畫假交易。

首先由龔女胞妹在香港成立供應商，由巨龍當客戶，佯稱向欽泰公司下單採購三星快閃記憶體晶圓、HTC手機、美光記憶體晶圓等產品，接著由詹雅琳指示業務製作假訂單，向香港公司下單採購，依假發票向10多間銀行申貸。

2013年起，詹舜淇與華勝天成偽造訂單，向欽泰下訂購買記憶卡等物品，欽泰再轉向香港高力公司下訂單進貨，貨物直接交付給普天、華勝。欽泰接獲假訂單後，依據普天等公司開立的信用狀及訂單，向多家銀行申貸。

欽泰共向各銀行貸款794筆，約台幣164億3千餘萬元，直到2016年詹舜淇與龔女發生糾紛，龔女挪用香港公司款項導致周轉不靈，全案爆發。

檢調今年4月8日發動搜索，約談詹舜淇、詹雅琳、詹信夫、方俐婷等人到案。今年6月5日依違法銀行法、詐欺、洗錢等罪，起訴詹舜淇及擔任其特助的胞妹詹雅琳，並建請法院對兩人處刑8年，另對未清償的9億8千多萬元宣告沒收或追徵其價額。

檢方調查後，認為擔任貸款連帶保證人的詹信夫，完全不過問公司治理，而方俐婷僅聽從上層指示，兩人對詐貸一事並不知情，依罪嫌不足將兩人不起訴，另名被告員工因屢次傳喚未到，發布通緝。

詐貸
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17

網上公布女顧客照片罵奧客 店員判賠1萬5千

2019-06-24 09:31

雲林漁港加油站5噸柴油流入海 緊急清汙攔油又吸油

2019-06-24 12:48

保全侵占遺失手機 歸還仍遭判罰金6000元

2019-06-24 12:16

五星級月子中心訪客眼睛挨噴酒精 女客服遭起訴

2019-06-24 12:06

嗆「寶劍出鞘祭血」要柯文哲砍頭 吳祥輝挨告獲不起訴

2019-06-24 12:05

演假擦撞幫客戶詐保 汽車業務唬爛警察判無罪

2019-06-24 11:16

夜市伸狼爪 摸臀判拘40天、賠8萬

2019-06-24 01:34

熱門文章

影／網友討伐疑虐童保母 台中爆發激烈警民衝突

2019-06-24 05:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top