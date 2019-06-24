漲房租不成竟放火！繳最多的房客慘死 房東無期徒刑定讞

2019-06-24 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



房東詹德榮承租台灣銀行土地，並將房屋分租賺取租金，去年不滿漲租遭拒，買了100元汽油放火燒毀房屋，屋內熟睡的7旬黃姓房客喪命。士林地院、台灣高等法院都判詹無期徒刑，褫奪公權終身，詹上訴，最高法院駁回定讞。

68歲的詹承租土地蓋屋後，分別租給鄭姓、羅姓房客作為倉庫用，另租給黃姓老翁居住。詹不斷要求調漲房租，但房客有意見，其中以鄭承租的房屋面積最大，卻只繳最便宜的租金，又常抱怨屋況不佳、拖欠房租。詹承租台銀基地，月租金要1萬4025元，鄭姓房客原本只月付2千元，後來提高至4千，而羅則月繳3千元。

詹懷恨在心，去年4月2日清晨6時許騎車到加油站買汽油，將汽油潑在屋內，打火機點燃後迅速逃離現場。附近鄰居發現房子冒出火煙，聽聞黃大聲喊救命，趕緊將全身燒傷、下半身著火的黃拉出屋外，黃送醫急救仍不治。

詹遭逮喊冤「我怎麼可能燒自己的房子？」，警方出示監視器畫面，他才認罪。一審開庭時，詹說，黃的房租4千元是3人中最貴，也是最晚搬進來，彼此感情算融洽，「燒死了無辜的人，讓我實在很愧疚」。詹的辯護人稱，詹有憂鬱症和經濟雙重壓力，士院認為，詹思慮縝密，未受憂鬱症或其他精神病症影響。

高院審理時，詹德榮表示因冠心症裝支架十多年，且多次中風，受病痛困擾，只能以微薄的租金收入維持家計，但因調漲租金不順，入不敷出，不堪長期負擔土地租金壓力且疾病纏身的情形下，有嚴重憂鬱傾向，他一時氣憤難耐，才鑄下大錯。

不過高院認為詹的行為難讓人同情，且他是去年4月、事發後到馬偕醫院就診，經診斷為「重鬱症，單一發作，重度無精神病特徵」，過去並無精神科就診紀錄，加上詹放火後還會丟棄墨綠色鴨舌帽，可見沒受精神疾病影響。詹雖在高院審理時表達對死者和對方家屬的歉意，但沒有任何賠償、和解，考量犯案事實後，雖撤銷一審判決，但仍維持無期徒刑，褫奪公權終身。