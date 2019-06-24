演假擦撞幫客戶詐保 汽車業務唬爛警察判無罪

2019-06-24 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



駱姓女車主汽車車身刮傷，因無肇事者無法理賠，林姓汽車業務員以自己的車子製造與駱女假擦撞後報警處理，被檢察官依詐欺取財未遂罪起訴；台北地院認為，林雖協助駱女處理保險，但駱女事後以駕駛不當申辦理賠，不是以擦撞事故申辦，判林無罪。可上訴。

檢察官起訴指出，林姓汽車業務員賣車給駱姓女子，2017年3至4月，駱女開車與不明車輛碰撞，車身被刮傷，因無對方資料，無法辦理出險，問林該如何處理。

2017年4月8日晚間，林駕駛自己的車到台北市某處停放，再由駱女的男友開車到場，2車併排，報警佯稱發生擦撞，警方製作肇事筆錄，檢察官認為，林協助駱女詐保，依詐欺取財未遂罪起訴林。

法院審理，林告訴法官，員警到場馬上發現是假車禍，有向員警表示要取消、不要報警、要和解，隔天他向駱女的保險公司確認，發現駱女保的是乙式全險，不用報案就可以申請理賠，事實上，駱女也沒有以報警資料申辦理賠等，否認詐欺未遂。

駱女證稱，報案後，她發現駕駛不當發生輕微車損，也可以辦理保險理賠，另託男友去問林，林回稱可用駕駛不當來理賠，不一定要用車禍事故來處理等。