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網上公布女顧客照片罵奧客 店員判賠1萬5千

2019-06-24 09:31聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

王姓女子在台南一間餐飲店消費，因為給錯餐等因素上網負評，沒想到林姓店員在2018年7月在網際網路發表限時動態，不僅涉嫌PO出她的臉書帳號、照片，還用「奧客」等不雅文字嗆聲，台南地院簡易庭依林觸犯散布文字誹謗罪，處拘役10天，得易科罰金，林並得賠償王女1萬5000元精神撫慰金。

王女主張，她到台南市一家飲食店消費，店員給餐錯誤、服務態度不佳，在店家網站留言給予評論，林男卻心生不滿，2018年7月14日，上網後，在不特定人可共見共聞限時動態上，擷取王女發表在Facebook網站留言，含照片，標註「一樣不想碼這種奧客」、「草擊敗沒講話也中槍」等不雅文字後發表，涉嫌貶損她在社會上評價。

林男抗辯，他當時在餐廳擔任助理，老闆大多在國外，他負責處理很多事務，又必須體諒工讀生，導致他精神壓力很大，事發後被告有以LINE誠心向王女道歉等語。

法官認為，王女的主張，為所不爭執，台南地院簡易庭依觸犯散布文字誹謗罪，處拘役10天，得易科罰金，林不特定多數人得以共聞共見網際網路社群網站上轉貼原告於臉書上留言後，標註「一樣不想碼這種奧客」等文字，內容使女被害人格遭受侮辱，使她承受相當精神上痛苦，她請求損害賠償，於法有據。

法官考量到王女有工作，名下還有兩輛汽車，而林雖然是大學畢業，名下卻沒有財產，平均月薪也才1萬多元，雙方社會地位、經濟狀況差異頗大，最後裁定林須賠償王女1萬5000元，超過此範圍的部分則屬過高，無法判賠。

台南市林姓飲食店店員涉嫌在網路上罵王姓女顧客奧客，台南地院簡易庭判林得賠償王女精...
台南市林姓飲食店店員涉嫌在網路上罵王姓女顧客奧客，台南地院簡易庭判林得賠償王女精神撫慰金1萬5千元。圖/本報資料照片
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