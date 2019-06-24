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1歲童疑遭保母虐待重傷鄉民討公道 警多次驅離逮3人

影／太平保母疑虐童案 警民二波衝突噴辣椒水壓制

2019-06-24 01:54聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市一歲女童疑遭保母虐待重傷，昨天有網友在臉書粉絲頁「冠廷往事」號召，至少300名網友在保母位於太平區旱溪東路二段的住宅大樓前聚集，警方管制進入住宅大樓的雙邊道路，旱溪東路與星光牆、新福路交接處，警方都進行交管，因大批網友情緒激動，數度爆發口角與肢體衝突，警民肢體衝突爆發二波，部分網友被潑灑辣椒水，更在現場鳴氣笛、高喊「道歉」，最後因警力聚集，部分網友轉往地檢署後，聚集的網友在今天凌晨1時許陸續散去。

不願具名的市民表示，他是朋友通知叫來，一起聲援虐童案，警民衝突在昨天晚間10時許不斷升溫，還有十多名網友騎乘機車，直接闖過警方的封鎖點，並在現場鳴氣笛聲援，但因行為被警方認定危險，部分騎車網友被噴辣椒水，有些直接被壓制在地，也有些情緒激動的網友被拉進住宅大樓內「降溫」。

警民衝突在昨天晚間10時許不斷升溫，現場網友除了鳴氣笛鼓譟之外，還丟擲雞蛋、噴水、甚至在周邊道路施放煙火，還有人開車在周邊以高分貝的引擎聲助勢。

台中市警局見衝突不斷升溫，也一直透過麥克風向網友喊話，希望讓網友主動離開現場，不要再聚集鼓譟，但現場網友在今天凌晨零時許，因網友聚集了約300多人，少數網友不斷高喊鼓譟，甚至辱罵髒話，企圖讓衝突升溫，最後是警方以噴灑第二波辣椒水而收場。

因最後警力不斷集結，集結了約上百名警力後，再加上部分網友轉往台中地檢署聲援，最後在今天凌晨1時許，聚集的人潮散去9成後，才未爆發另一波的警民衝突。

台中市女童疑遭虐待案，大批網友從昨晚開始在太平區保母住處前聚集，引發數波警民衝突...
台中市女童疑遭虐待案，大批網友從昨晚開始在太平區保母住處前聚集，引發數波警民衝突。記者陳宏睿／攝影
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台中市保母
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