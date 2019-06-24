補習班主任上台嗆同學愛打架 法官發現真相判免罰

2019-06-24 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄火車站前某補習班的王姓主任，今年4月涉突然衝入教室，站講台對同學說「洪XX在補習班打很多人」，洪姓學生事後不滿向警方報案，警方依違反社會秩序維護法將王送辦，不過高雄地院認為，王是避免再打架而做提醒，且是利用下課時間，不算滋擾，裁定免罰，仍可抗告。

警方移送時指出，王姓男子今年4月3日，無故衝入其中一間教室，站講台上對同學說「洪XX在補習班毆打很多人」，且在此事之前2周間，王也在補習班向多名同學散播謠言，重傷洪姓學生，認定王涉有違反社維法的散布謠言影響公共之安寧、藉端滋擾公共場所的行為。

王姓主任警詢時承認先前打電話給洪姓學生建議退班，也在4月3日站講台說話，是為了預防打架事端；不過洪在3月15日曾與其他同學肢體衝突，被依犯妨害自由及傷害罪送辦，另有一次洪以為同學嘲笑他，便動手賞一巴掌，法官認為王姓主任的說法是基於事實。